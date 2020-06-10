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Gabriel Menino topa se fixar lateral para ter mais chances no Palmeiras

Volante de origem, jogador de 19 anos atuou como titular na lateral direita até na Libertadores e fala sobre a possibilidade de mudar de posição permanentemente...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 21:09

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 21:09

Crédito: Volante de origem, Gabriel Menino foi titular como lateral-direito em algumas partidas neste ano (Agência Palmeiras
Destaque nas categorias de base do Palmeiras como meio-campista, Gabriel Menino não descarta ser fixado como lateral-direito. Aos 19 anos, o jogador é o atleta criado no próprio clube que mais vezes atuou nesta primeira temporada no time principal, com nove partidas, mas aceita mudar de posição para receber chances com frequência maior com o técnico Vanderlei Luxemburgo.
- Eu aceitaria, porque iria jogar, mostrar meu futebol. Independentemente da posição, o que importa é jogar. Estando entre os 11, até no gol, se precisar, pode contar comigo - contou o camisa 25, sorrindo, em participação em entrevista transmitida em tempo real nos canais oficiais do Verdão e da patrocinadora Crefisa no Instagram.E MAIS:Luxa planeja Dudu como meia após pausa, mas cobra 'egoísmo'Morre Ronaldo, atacante que deixou Corinthians na fila em 74Preparador de goleiros deixa Palmeiras após quase seis anosDas nove partidas que Gabriel Menino disputou, incluindo as duas na Florida Cup, torneio que ocorreu durante a pré-temporada, em janeiro, o jogador foi titular em sete. Em três do jogo que iniciou, atuou na lateral, contra o Tigre, na Argentina, pela Libertadores, e Guarani e Santos, pelo Paulista. Foi a alternativa enquanto Marcos Rocha e Mayke estavam com problemas físicos.
- Quando cheguei ao profissional, o Luxemburgo me chamou, falou que já sabia que eu tinha jogado na lateral. Ele me falou: "vai jogar, faz o que você sabe e, o resto, deixa comigo". Isso me deu confiança e liberdade, só pensei em jogar - lembrou Gabriel Menino, reforçando que conhece a função.
- Joguei na lateral já no Guarani (clube que defendeu antes de chegar à base do Palmeiras). Em um jogo contra o São Paulo, jogamos com três zagueiros e, como eu gostava muito de ir e voltar, meu treinador me colocou de falso lateral, podendo ir para o meio. Na base do Palmeiras, joguei assim muitas vezes também - apontou.
Logo no dia em que se confirmou a pausa do futebol brasileiro por conta da pandemia de coronavírus, em 16 de março, Gabriel Menino assinou um novo contrato no Palmeiras. O volante, de 19 anos de idade, ampliou seu vínculo até o final de 2024, ainda em sua primeira temporada como profissional.
Confira os melhores momentos da entrevista de Gabriel Menino: E MAIS:

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