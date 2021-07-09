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Gabriel Menino se apresenta à Seleção Olímpica e desfalca o Palmeiras por até um mês

Cria da Academia viaja para Tóquio nessa semana e não jogará as oitavas de final da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 09:00

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 09:00

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Menino marcou o gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio na última quarta-feira (07). O resultado colocou o Verdão na liderança do Brasileirão. Nessa sexta-feira (09), a polivalente Cria da Academia viaja com a Seleção Brasileira Olímpica para Tóquio.
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Meio-campista de origem, Menino também pode atuar como lateral-direito. Com a suspensão de Marcos Rocha diante do Grêmio, Abel o escalou dessa forma e ele teve boa atuação, coroada com o gol de cabeça. Pela Seleção do técnico André Jardine, a tendência é que ele também atue como lateral, disputando a posição com Daniel Alves, mas sua versatilidade é bem vista pela comissão.
O Brasil estreia no dia 22 de julho contra a Alemanha. Caso consiga avançar em todas as fases, a final será disputada no dia 7 de agosto, no Estádio Internacional de Yokohama - palco da final da Copa do Mundo de 2002. Com isso, a Cria da Academia poderia desfalcar o Verdão por até um mês. Ele ficaria de fora dos duelos das oitavas de final da Libertadores e até a 15ª rodada do Brasileirão.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPelo time profissional do Palmeiras, Gabriel Menino soma 80 partidas e cinco gols, incluindo o tento contra o próprio Grêmio na final da Copa do Brasil de 2020. O gol marcado na última quarta-feira foi o primeiro dele na atual temporada.

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