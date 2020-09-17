Gabriel Menino é chamado de 'novo Casemiro' por jornal espanhol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Uma reportagem do jornal espanhol “As” comparou Gabriel Menino com o Casemiro, volante ex-São Paulo que atualmente está no Real Madrid.

O jogador marcou um golaço na última quarta-feira (16), pela Libertadores da América. O camisa 25 acertou um chute no ângulo, na vitória por 2 a 1 contra o Bolívar, na altitude de La Paz, Bolívia.

A publicação ainda lembrou que o meio-campista é parceiro de Patrick de Paula, “outro jovem talento do futebol brasileiro”, e o classificou como essencial para o treinador Vanderlei Luxemburgo.Na avaliação da reportagem, Gabriel Menino é um futebolista físico que desempenha bem as funções com a bola nos pés, além de proporcionar “equilíbrio e ordem”, o que garante “que seu estilo de jogo seja semelhante, salvando as distâncias, ao de Casemiro”, diz o texto.

O jornal “As” é da capital espanhola e, por isso, sua cobertura é focada principalmente no Real Madrid, que foi treinado em 2005 pelo atual técnico do Palmeiras.

“É também um jogador que se destaca pelo trabalho insaciável nas tarefas defensivas”, afirma a reportagem sobre Menino.