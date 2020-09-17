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Gabriel Menino é chamado de 'novo Casemiro' por jornal espanhol

Reportagem do "As" elogia a jovem promessa e afirma que jogador está avaliado em mais de R$ 60 milhões, segundo site especializado em avaliações de mercado...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 18:10
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Uma reportagem do jornal espanhol “As” comparou Gabriel Menino com o Casemiro, volante ex-São Paulo que atualmente está no Real Madrid.
O jogador marcou um golaço na última quarta-feira (16), pela Libertadores da América. O camisa 25 acertou um chute no ângulo, na vitória por 2 a 1 contra o Bolívar, na altitude de La Paz, Bolívia.
A publicação ainda lembrou que o meio-campista é parceiro de Patrick de Paula, “outro jovem talento do futebol brasileiro”, e o classificou como essencial para o treinador Vanderlei Luxemburgo.Na avaliação da reportagem, Gabriel Menino é um futebolista físico que desempenha bem as funções com a bola nos pés, além de proporcionar “equilíbrio e ordem”, o que garante “que seu estilo de jogo seja semelhante, salvando as distâncias, ao de Casemiro”, diz o texto.
O jornal “As” é da capital espanhola e, por isso, sua cobertura é focada principalmente no Real Madrid, que foi treinado em 2005 pelo atual técnico do Palmeiras.
“É também um jogador que se destaca pelo trabalho insaciável nas tarefas defensivas”, afirma a reportagem sobre Menino.
O texto diz ainda que o site Transfermarkt, especializado no mercado do futebol, o valor de mercado de Menino está avaliado em 10 milhões de euros. Na cotação atual, são cerca de R$ 60 milhões.

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