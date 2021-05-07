Gabriel Menino é afastado e recebe cuidados especiais do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Gabriel Menino foi afastado dos gramados pela diretoria do Palmeiras sem previsão de retorno, devido a sua condição física, que segue parcialmente comprometida desde a reta final da última temporada. Conforme noticiado primeiramente pelo repórter Danilo Lavieri, do Uol, o jogador terá um período especial de recuperação supervisionado pelo departamento médico do clube. >> ATUAÇÕES: Garçom, Scarpa brilha e é o melhor do Palmeiras no clássico

Na noite desta quinta-feira (6), o auxiliar técnico João Martins comentou sobre a situação do jovem, em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Santos:

– O Gabriel necessitou de trabalhos especiais para resolver um problema que tinha no pé. Não tem prazo, ele trabalhou muito bem nos últimos dois dias, e o que nós vamos fazer é dar este trabalho porque a temporada é longa e precisamos de todos os jogadores a 100% – revelou o braço direito de Abel Ferreira.

Apesar deste contexto, a vontade de jogar e a importância da prata da casa para o grupo pesaram na hora de optar pela escalação em detrimento do descanso. Inclusive, sendo um dos atletas a ter recebido menos dias de folga durante o início da temporada. A consequência disso foi uma queda de rendimento e um agravamento da sua condição física, que já estava longe de ser ideal.

Avalia-se internamente no Palmeiras que o jogador foi forçado a uma sequência intensa demais nos últimos meses. Em virtude desses fatores, a diretoria, em conjunto com o Núcleo de Saúde e Performance, entendeu ser necessária a adaptação para um cronograma especial. O planejamento barra ele de entrar em campo enquanto não estiver 100% fisicamente, assim como Gabriel Veron, que também recebe cuidados especiais para dar fim à sequência de múltiplas lesões musculares.