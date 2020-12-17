Gabriel Menino detalha trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Compro as ideias dele’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Titular absoluto de Abel Ferreira, seja no meio-campo ou na lateral-direita, Gabriel Menino vive grande fase no profissional do Palmeiras. Autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Libertad, o atleta de 20 anos celebrou a classificação para a semifinal da Libertadores e já sonha com o título da competição.

Em entrevista aos canais Fox Sports, Menino detalhou a importância de Abel Ferreira no crescimento da equipe, ainda viva nas três competições que restam na temporada:

Menino também elogiou a forma como Abel Ferreira se comunica com cada um dos jogadores, que entram em campo sabendo exatamente o papel a ser executado em campo:

– (Todos) entram em campo sabendo o que têm que fazer. Ele pega um dia antes, ou mesmo no dia do jogo, e conversa com cada um, explica o que tem que fazer, então entramos em campo e fazemos o que ele pede – contou a cria com mais jogos pelo profissional em 2020.Com três gols pelo Palmeiras, todos eles marcados na Libertadores, Menino vive a expectativa de conquistar o título e entrar para a história alviverde, mas pede calma com a empolgação criada pelo bom momento.

– Cada jogo é diferente, independentemente do adversário, vamos jogar como Palmeiras, essa camisa é grande. Nenhum jogo foi fácil, nós tornamos algo fácil. É jogo por jogo, subir escada por escada. Não adianta pensar em final se antes tem a semifinal. Estamos com a cabeça no lugar, todos querem ganhar do Palmeiras, então vamos procurar dar o nosso melhor – finalizou o jovem que também vem sendo convocado para representar a seleção brasileira nas Eliminatórias.