Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel Menino detalha trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Compro as ideias dele’
futebol

Gabriel Menino detalha trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Compro as ideias dele’

Cria da Academia com mais jogos pelo profissional em 2020, camisa 25 elogiou o trabalho do português no comando do Verdão
...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Titular absoluto de Abel Ferreira, seja no meio-campo ou na lateral-direita, Gabriel Menino vive grande fase no profissional do Palmeiras. Autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Libertad, o atleta de 20 anos celebrou a classificação para a semifinal da Libertadores e já sonha com o título da competição.
Em entrevista aos canais Fox Sports, Menino detalhou a importância de Abel Ferreira no crescimento da equipe, ainda viva nas três competições que restam na temporada:
Menino também elogiou a forma como Abel Ferreira se comunica com cada um dos jogadores, que entram em campo sabendo exatamente o papel a ser executado em campo:
– (Todos) entram em campo sabendo o que têm que fazer. Ele pega um dia antes, ou mesmo no dia do jogo, e conversa com cada um, explica o que tem que fazer, então entramos em campo e fazemos o que ele pede – contou a cria com mais jogos pelo profissional em 2020.Com três gols pelo Palmeiras, todos eles marcados na Libertadores, Menino vive a expectativa de conquistar o título e entrar para a história alviverde, mas pede calma com a empolgação criada pelo bom momento.
– Cada jogo é diferente, independentemente do adversário, vamos jogar como Palmeiras, essa camisa é grande. Nenhum jogo foi fácil, nós tornamos algo fácil. É jogo por jogo, subir escada por escada. Não adianta pensar em final se antes tem a semifinal. Estamos com a cabeça no lugar, todos querem ganhar do Palmeiras, então vamos procurar dar o nosso melhor – finalizou o jovem que também vem sendo convocado para representar a seleção brasileira nas Eliminatórias.
O próximo desafio de Gabriel Menino com a camisa do Palmeiras será neste sábado (19), às 21h, quando o time enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados