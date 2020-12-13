Gabriel Menino destaca atuação do Palmeiras e projeta Libertadores: ‘Jogo até no gol’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de vencer o Bahia por 3 a 0, na noite deste sábado (12), Gabriel Menino enalteceu a atuação convincente no primeiro tempo. Para o jogador, a exibição na primeira etapa foi determinante para a equipe ter construído o placar com mais tranquilidade e conseguir administrar o ritmo da partida na segunda metade.

– O time é muito forte. Estamos em três campeonatos. O elenco é forte, tem jogadores em todas as posições e isso ajuda muito. A gente tem as cinco substituições, então é bom e todo mundo quando entra quer dar o máximo – afirmou o volante.Confira a tabela da Libertadores

O camisa 25 traçou foco total para a decisão da Libertadores, na próxima terça-feira (15), contra o Libertad. Ele sabe da importância do confronto e reiterou que a equipe está preparada para o duelo. Menino ainda brincou na entrevista que, se for possível, vira até goleiro e se candidatou para substituir Weverton.

– Demos o máximo e conseguimos fazer a vitória no primeiro tempo. Viemos focados, mas agora é pensar na Liberadores que tem um jogo importante na terça-feira. No rachão que a gente tem, eu vou até no gol (risos). Isso me ajuda muito, ser versátil. Os treinadores conversam muito e perguntam se eu posso fazer a posição. Eu só penso em jogar. Independente da posição vou dar o meu melhor. Weverton que se cuide – finalizou.