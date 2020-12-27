Gabriel Menino cita dificuldade contra Red Bull e enaltece vitória no sufoco

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de bater o Red Bull Bragantino, em casa, o volante Gabriel Menino reconheceu que a equipe teve dificuldade no duelo deste domingo e fez questão de analisar a postura apresentada pelo time.

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​Para o jogador, o adversário estudou bem o estilo de jogo palmeirense e atrapalhou que a equipe tivesse um bom desempenho. O camisa 25 celebrou a vitória e falou dos jogos decisivos que o Alviverde terá pela frente nas competições eliminatórias:​>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020

- É um adversário difícil, rápido. A gente veio com uma proposta diferente no segundo tempo. Esperávamos ter o contra-ataque. Eles atacaram bem, mas a gente se defendeu melhor. Graças a Deus conseguimos os três pontos e agora é focar no próximo jogos - falou o jogador