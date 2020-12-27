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futebol

Gabriel Menino cita dificuldade contra Red Bull e enaltece vitória no sufoco

Volante teve papel decisivo ao participar diretamente no gol de Luiz Adriano e reconheceu dificuldade na partida...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 20:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 20:55
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de bater o Red Bull Bragantino, em casa, o volante Gabriel Menino reconheceu que a equipe teve dificuldade no duelo deste domingo e fez questão de analisar a postura apresentada pelo time.
>> Retrospectiva: os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
​Para o jogador, o adversário estudou bem o estilo de jogo palmeirense e atrapalhou que a equipe tivesse um bom desempenho. O camisa 25 celebrou a vitória e falou dos jogos decisivos que o Alviverde terá pela frente nas competições eliminatórias:​>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020
- É um adversário difícil, rápido. A gente veio com uma proposta diferente no segundo tempo. Esperávamos ter o contra-ataque. Eles atacaram bem, mas a gente se defendeu melhor. Graças a Deus conseguimos os três pontos e agora é focar no próximo jogos - falou o jogador
​O Palmeiras agora volta suas atenções agora para o confronto diante do América-MG, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (30). Para o time avançar à final, basta vencer por qualquer placar ou empates por dois ou mais gols de diferença.

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