Gabriel Menino celebra golaço pelo Palmeiras e diz: ‘Primeiro de muitos’

Crédito: César Greco/Palmeiras

Grande nome da vitória do Palmeiras na altitude de La Paz, sobre o Bolívar, Gabriel Menino celebrou o golaço que praticamente garantiu o resultado do Verdão e manteve os 100% de aproveitamento do clube na Libertadores 2020.

Em suas redes sociais, a cria da Academia celebrou seu primeiro gol como profissional e já deixou uma promessa pra torcida: ‘Primeiro de muitos’.

Em seu perfil no Instagram, o jogador de 19 anos também deixou uma mensagem importante.

– Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o senhor estará com você por onde você andar. – postou Menino.​Nesta última quarta-feira, Gabriel Menino se tornou a cria da base que mais atuou em 2020. Já são 25 jogos defendendo o time principal alviverde. O camisa 25 também engatou a maior sequência como titular, sendo utilizado nos últimos 14 jogos do Palmeiras.

Ele é o segundo mais jovem a marcar pelo Palmeiras, aos 19 anos, na história da Libertadores, somente atrás de Gabriel Jesus, que fez no empate por 2 a 2 com o River Plate (URU), em 2016.