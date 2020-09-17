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futebol

Gabriel Menino celebra golaço pelo Palmeiras e diz: ‘Primeiro de muitos’

Cria da base palmeirense, o meia precisou de 25 partidas para balançar as redes adversárias como profissional do Verdão...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 14:11
Crédito: César Greco/Palmeiras
Grande nome da vitória do Palmeiras na altitude de La Paz, sobre o Bolívar, Gabriel Menino celebrou o golaço que praticamente garantiu o resultado do Verdão e manteve os 100% de aproveitamento do clube na Libertadores 2020.
Em suas redes sociais, a cria da Academia celebrou seu primeiro gol como profissional e já deixou uma promessa pra torcida: ‘Primeiro de muitos’.
Em seu perfil no Instagram, o jogador de 19 anos também deixou uma mensagem importante.
– Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o senhor estará com você por onde você andar. – postou Menino.​Nesta última quarta-feira, Gabriel Menino se tornou a cria da base que mais atuou em 2020. Já são 25 jogos defendendo o time principal alviverde. O camisa 25 também engatou a maior sequência como titular, sendo utilizado nos últimos 14 jogos do Palmeiras.
Ele é o segundo mais jovem a marcar pelo Palmeiras, aos 19 anos, na história da Libertadores, somente atrás de Gabriel Jesus, que fez no empate por 2 a 2 com o River Plate (URU), em 2016.
Segundo jogador do elenco que mais dribla nesta temporada, Gabriel Menino deve receber um descanso mais do que merecido neste próximo domingo (20), quando o Palmeiras encara o Grêmio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Brasileirão 2020.

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