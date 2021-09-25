Gabriel Jesus decide e Manchester City vence Chelsea fora de casa

Gabriel Jesus voltou a ser decisivo e garantiu a vitória do Manchester City por 1 a 0 contra o Chelsea pela Premier League. Após um primeiro tempo morno, a equipe de Pep Guardiola dominou a segunda etapa e ultrapassou os Blues na tabela do Campeonato Inglês.JOGO TRAVADONa primeira etapa, o Manchester City buscou pressionar a saída de bola do Chelsea, enquanto os Blues buscavam explorar os contra-ataques. O primeiro lance perigoso surgiu apenas aos 38 minutos com De Bruyne recebendo passe de fora da área, mas finalizando por cima do gol. Aos 40, Gabriel Jesus recebeu cruzamento, dominou limpando a marcação de Rudiger, mas chutou sem direção.
VOLTA INTENSAAos três minutos da segunda etapa, Grealish recebeu um passe no bico da grande área, abriu espaço, mas finalizou para fora. Aos sete, Gabriel Jesus foi encontrado dentro da área após cobrança curta de escanteio, girou em cima da marcação e bateu com desvio e no cantinho para abrir o placar para o Manchester City.
MAIS PRESSÃOAos 12, Grealish recebeu nova bola pelo lado esquerdo da área, driblou Azpilicueta e finalizou cruzado para ótima defesa de Mendy. A equipe de Guardiola seguiu pressionando e no ataque seguinte Gabriel Jesus aproveitou corte errado do goleiro do Chelsea após cruzamento do lado esquerdo e chutou para marcar seu segundo gol, mas Thiago Silva impediu a bola de entrar.
CABIA MAISNa bola parada, o Manchester City quase ampliou o marcador com Laporte sendo encontrado no segundo pau por De Bruyne e finalizando pela linha de fundo. Aos 38 minutos, Grealish recebeu passe em profundidade dentro da área, tentou tocar por cima de Mendy, mas o goleiro francês fez ótima defesa.