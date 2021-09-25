Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel Jesus decide e Manchester City vence Chelsea fora de casa

Após um primeiro tempo travado, equipe de Pep Guardiola dominou a segunda etapa e atacante brasileiro foi responsável por definir placar na 6ª rodada da Premier League...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 10:25
Crédito: Manchester City derrotou o Chelsea no Stamford Bridge com gol de Gabriel Jesus (BEN STANSALL / AFP
Gabriel Jesus voltou a ser decisivo e garantiu a vitória do Manchester City por 1 a 0 contra o Chelsea pela Premier League. Após um primeiro tempo morno, a equipe de Pep Guardiola dominou a segunda etapa e ultrapassou os Blues na tabela do Campeonato Inglês.JOGO TRAVADONa primeira etapa, o Manchester City buscou pressionar a saída de bola do Chelsea, enquanto os Blues buscavam explorar os contra-ataques. O primeiro lance perigoso surgiu apenas aos 38 minutos com De Bruyne recebendo passe de fora da área, mas finalizando por cima do gol. Aos 40, Gabriel Jesus recebeu cruzamento, dominou limpando a marcação de Rudiger, mas chutou sem direção.
VOLTA INTENSAAos três minutos da segunda etapa, Grealish recebeu um passe no bico da grande área, abriu espaço, mas finalizou para fora. Aos sete, Gabriel Jesus foi encontrado dentro da área após cobrança curta de escanteio, girou em cima da marcação e bateu com desvio e no cantinho para abrir o placar para o Manchester City.
MAIS PRESSÃOAos 12, Grealish recebeu nova bola pelo lado esquerdo da área, driblou Azpilicueta e finalizou cruzado para ótima defesa de Mendy. A equipe de Guardiola seguiu pressionando e no ataque seguinte Gabriel Jesus aproveitou corte errado do goleiro do Chelsea após cruzamento do lado esquerdo e chutou para marcar seu segundo gol, mas Thiago Silva impediu a bola de entrar.
CABIA MAISNa bola parada, o Manchester City quase ampliou o marcador com Laporte sendo encontrado no segundo pau por De Bruyne e finalizando pela linha de fundo. Aos 38 minutos, Grealish recebeu passe em profundidade dentro da área, tentou tocar por cima de Mendy, mas o goleiro francês fez ótima defesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados