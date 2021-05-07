Gabriel exalta 'espírito de decisão' do Corinthians e comenta assistência para Luan: 'Prova do trabalho'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu o Sport Huncayo-PER, na última quinta-feira, por 3 a 0 e permaneceu vivo na disputa pela classificação na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida teve direito a golaço de Luan, em lance que contou com bela assistência de Gabriel, que segue invicto como titular na temporada. TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Peça importante no resultado em Lima, o volante exaltou o espírito de decisão com o qual a equipe entrou em campo para conquistar uma vitória essencial para a sequência na competição continental. Apesar de a vaga ainda ser um objetivo difícil, o camisa 5 quer encarar os próximos jogos como finais.

- Feliz demais pela atuação de toda a equipe nesse jogo, precisávamos de uma vitória para seguir com chances de classificação, então vamos lutar até o fim por ela. Entramos com espírito de decisão e é assim que temos de entrar todos os jogos a partir de agora. Será uma final atrás da outra e temos de mostrar que somos o Corinthians, lutar sempre até o final - afirmou.Pelo segundo jogo consecutivo, o Timão atuou com três zagueiros, uma novidade trazida por Vagner Mancini. Nas duas ocasiões (São Paulo e Sport Huancayo), o time foi bem e a mudança também foi aprovada pelo elenco.

- A gente está se adaptando a um novo esquema, mas creio que fizemos já dois bons jogos atuando dessa forma. Claro que tudo é questão de acostumar, treinar, trabalhar pra aperfeiçoar, mas vejo que podemos render bem atuando assim - comentou o meio-campista.

Gabriel teve participação importante na construção do resultado contra a equipe peruana ao dar uma bela assistência para Luan marcar um golaço. Foi o primeiro passe para gol do volante nesta temporada, e quase teve o segundo, não fosse a marcação de um impedimento. Para ele, isso é fruto do trabalho.

- Eu tenho procurado cada vez mais participar da construção das jogadas, finalizar pro gol, pisar na área como a gente fala… E a assistência foi prova disso, desse trabalho que eu tenho feito, que a comissão pede pra mim também. Quase foram duas, teve o lance do Jô... Como eu sempre falo, no que eu puder ajudar o Corinthians, vou sempre dar o meu melhor.

Até aqui, na temporada 2021, o Corinthians ainda não perdeu quando Gabriel foi titular. Ao todo, são dez jogos, seis vitórias e quatro empates (73,3% de aproveitamento). Nas seis partidas em que o volante não fez parte do 11 inicial, o Timão venceu duas, empatou duas e perdeu duas (44,4% de aproveitamento).

Confira os números completos abaixo:

Corinthians com Gabriel como titular10 jogos6 vitórias4 empates73,3% de aproveitamento15 gols marcados4 gols sofridos