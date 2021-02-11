Gabriel e Mateus Vital desfalcam o Corinthians contra o Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Corinthians e Athletico-PR fizeram um grande jogo na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, e empataram em 3 a 3 pela 35ª rodada do Brasileirão-2020. Embora tenha saído de campo com um ponto, o Timão perdeu dois jogadores importantes para a próxima partida, diante do Flamengo, fora de casa. São eles: Gabriel e Mateus Vital, que levaram o terceiro amarelo e estão suspensos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O Alvinegro já entrou em campo com uma extensa lista de jogadores pendurados: Gabriel Pereira, Cantillo, Luan, Fagner, Gabriel, Camacho, Mateus Vital, Walter, Cássio. Daqueles que estavam relacionados para a partida, porém, apenas os dois acabaram sendo advertidos pelo árbitro do duelo.

Gabriel, por exemplo, estava pendurado desde o início de novembro, ou seja, ficou três meses sem levar cartão amarelo até esse contra o Furacão. No meio do caminho, ele acabou expulso por agressão diante do Palmeiras, na goleada por 4 a 0 sofrida no Allianz Parque, em meados de janeiro, pelo Brasileirão. Nesta quarta, ele marcou o segundo gol alvinegro no empate em 3 a 3.Já Mateus Vital correu o risco de levar o vermelho contra o Athletico-PR, logo após sua entrada em campo, quando levantou o pé um pouco a mais e atingiu seu adversário. A arbitragem, porém, considerou que o lance era apenas para o cartão amarelo, que suspende o meia-atacante para a próxima rodada.

Dos dois, apenas Gabriel é titular absoluto, e deve ser substituído por Xavier, mas Camacho e Ramiro podem ser alternativas. Enquanto isso, Vital não foi titular nos últimos jogos, mas como Otero não vem jogando bem, poderia ser opção para enfrentar o Flamengo, o que gera dúvida para a posição.

Embora Cazares e Jemerson estejam já em transição física após se recuperarem de lesão, as chances de irem para o Rio de Janeiro no próximo domingo são remotas. Caso tenham condições, devem ser, no máximo, opções no banco de reservas. Sendo assim, podem ser considerados desfalques para o duelo.