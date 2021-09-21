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Gabriel, do Corinthians, lamenta perfil hackeado e transformado em memorial: 'Maldade enorme'

Conta do corintiano no Instagram foi invadida nesta terça-feira e atualizada como se o camisa 5 tivesse morrido. Ele se pronunciou via Twitter e criticou a atitude do hacker...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 19:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Os seguidores de Gabriel tomaram um susto nesta terça-feira quando se depararam com perfil oficial do jogador do Corinthians no Instagram, uma vez que a página mostrava que ele havia morrido, ou seja, foi transformada em uma memorial para homenagens póstumas. O jogador creditou a modificação como um ataque hacker e lamentou o ocorrido que afetou até sua família.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
Para que um perfil na rede social seja transformado em memorial, é necessário enviar para a plataforma um atestado de óbito, o que leva a crer que a mudança na conta tenha ocorrido por ela ter sido hackeada. Na descrição do atleta em sua "bio" antes de seu nome estava a expressão "em memória de".
Na noite desta terça, via perfil oficial no Twitter, o volante se pronunciou sobre o ocorrido e lamentou a "brincadeira" com sua morte, e revelou que seus familiares estão abalados com o que aconteceu e pediu respeito a eles. Além disso, lembrou das milhares de pessoas que sofrem com perdas na pandemia.Confira o texto publicado pelo jogador no Twitter:
"Durante minha caminhada no futebol, tenho aprendido e evoluído muito. Elogios e críticas são normais na nossa carreira desde que seja com respeito.
Minha conta no Instagram foi invadida, a pessoa que entrou fez uma solicitação para informar sobre a minha morte e a conta se tornar um “memorial".
Para isso acontecer, é preciso enviar um atestado de óbito, o que é uma grande falta de respeito. A equipe de suporte do Instagram está ciente e analisando o caso.
Em um momento como o que ainda vivemos no Brasil e no mundo, uma ideia dessas é de uma maldade enorme. Um crime!
Milhares de famílias choram as perdas que tiveram pela pandemia, e alguém decidiu “brincar” com a minha morte.
Tenho familiares que estão assustados com essa situação e que devem ser respeitados!
Decidi abrir o jogo com todos e pra dizer que estou sempre aqui, dando meu melhor e aprendendo todos os dias.
Abraço a todos!
Paz, amor e VIDA LONGA"

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