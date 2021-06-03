Gabriel, do Corinthians, diz que derrota para o Atlético-GO é 'difícil de digerir', mas não joga a toalha

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O volante Gabriel reconheceu que o Corinthians precisa melhorar, após o time perder por 2 a 0 para o Atlético-GO, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ainda assim, o corintiano não jogou a toalha, já que na próxima semana os times voltam a se enfrentar, pelo jogo de volta, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!– Não jogamos bem, a gente sabe que tem que melhor muito, não podemos aceitar isso, porque se trata de Corinthians e temos que sempre jogar para ganhar e conquistar os objetivos. Não acabou a competição, tem jogo semana que vem, resultado difícil de digerir, mas não tá acabado, se tratando a história do Corinthians. Temos que melhorar, buscar treinar mais, ver o que erramos, e na semana que vem virar essa situação e avançar para a próxima fase – disse o atleta na saída de campo.

O jogo desta noite foi a segunda vez consecutiva que as duas equipes se enfrentaram. No último domingo (30), o Dragão já havia vencido a equipe do Parque São Jorge, em Itaquera, por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, partida que marcou a estreia de Sylvinho no comando técnico corintiano.