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Gabriel, do Botafogo, comemora estreia no profissional: 'Data que ficará marcada na minha vida'

Embora tenha ficado feliz pela estreia no profissional, o atacante não escondeu a chateação pela eliminação da Copa do Brasil...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 15:50
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após a saída de Matheus Babi para o Athletico Paranaense e a lesão de Rafael Navarro, a posição de centroavante se tornou uma carência no elenco do Botafogo. Dessa forma, pratas da casa precisaram ser aproveitadas para dar conta do recado, enquanto o clube está no mercado em busca de reposição. Assim, para a partida contra o ABC, válida pela Copa do Brasil, o jovem Gabriel precisou ser chamado e relacionado para o duelo. O atacante entrou na etapa final e falou sobre a sensação de poder estrear no profissional.
> Botafogo tem semana cheia para trabalhar e garantir classificação na Taça Rio- Dia 14/04/2021 uma data que ficará marcada na minha vida, chateado pela derrota, mas sinto realizado em fazer meu primeiro jogo como profissional, o dia em que fiz minha família chorar de alegria e à comunidade do Tuiuti, onde eu sou cria torcer por mim, Obrigado meu Deus!
Como Rafael Navarro ainda segue com o tratamento da lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, o Botafogo segue apenas com dois centroavantes saudáveis para a posição: Matheus Nascimento e Gabriel. Ambos foram relacionados para o Clássico Vovô do último e estiveram em campo - Nascimento como titular, e Gabriel como reserva que entrou no segundo tempo. O camisa 37 comemorou a nova oportunidade e ressaltou que sonha desde pequeno em jogar no Maracanã.
- Dia 17/04/2021 mais uma noite mágica em minha vida, poder jogar nesse palco mundial chamado Maracanã, aonde o sonho de toda criança q nasce na favela é jogar profissionalmente nesse estádio! Agradeço a Deus por tudo! Obrigado, pai e mãe, a favela está vencendo!

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