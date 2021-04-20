Gabriel, do Botafogo, comemora estreia no profissional: 'Data que ficará marcada na minha vida'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após a saída de Matheus Babi para o Athletico Paranaense e a lesão de Rafael Navarro, a posição de centroavante se tornou uma carência no elenco do Botafogo. Dessa forma, pratas da casa precisaram ser aproveitadas para dar conta do recado, enquanto o clube está no mercado em busca de reposição. Assim, para a partida contra o ABC, válida pela Copa do Brasil, o jovem Gabriel precisou ser chamado e relacionado para o duelo. O atacante entrou na etapa final e falou sobre a sensação de poder estrear no profissional.

> Botafogo tem semana cheia para trabalhar e garantir classificação na Taça Rio- Dia 14/04/2021 uma data que ficará marcada na minha vida, chateado pela derrota, mas sinto realizado em fazer meu primeiro jogo como profissional, o dia em que fiz minha família chorar de alegria e à comunidade do Tuiuti, onde eu sou cria torcer por mim, Obrigado meu Deus!

Como Rafael Navarro ainda segue com o tratamento da lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, o Botafogo segue apenas com dois centroavantes saudáveis para a posição: Matheus Nascimento e Gabriel. Ambos foram relacionados para o Clássico Vovô do último e estiveram em campo - Nascimento como titular, e Gabriel como reserva que entrou no segundo tempo. O camisa 37 comemorou a nova oportunidade e ressaltou que sonha desde pequeno em jogar no Maracanã.