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Gabriel Dias projeta duelo contra o Bahia, líder da Série B: 'Nós queremos o G4 e esse jogo é diferente'

Lateral-direito é titular da equipe vascaína, que tenta se aproximar do líder da competição. Duelo é neste domingo, em São Januário...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 15:32
Lateral-direito titular do Vasco, mas um dos jogadores que mais recentemente chegou ao time, Gabriel Dias vive momento de afirmação no clube. Embora ainda conhecendo o Cruz-Maltino, a torcida e a própria cidade do Rio, ele entende a importância da última vitória, e quer repetir a dose contra o Bahia, neste domingo.- Não é alívio, mas acalma a ansiedade (a última vitória). Nós queremos o G4 e esse jogo (contra o Bahia) é diferente. Mas temos que ter calma durante o jogo porque, às vezes, fazemos de qualquer maneira e não é assim - analisou.O defensor chegou ao Vasco após breve período no Cruzeiro. Apresentado há menos de um mês, o jogador de recém-completados 28 anos se vê ainda em adaptação.
- Eu acho que ainda está em andamento. É uma construção. Cheguei tem um mês, com outros jogadores. Você vê o Palácios, fico feliz por ele, que está bem. A adaptação é no dia a dia, tem as questões táticas e isso vem com o tempo - completou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco treina na tarde desta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa, e segue a preparação nos próximos dias. O jogo contra o Bahia é às 16 horas de domingo, em São Januário.
Crédito: GabrielDiasfoiapresentadohámenosdeummêscomojogadordoVasco(Foto:FelippeRocha/Lance!

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