Gabriel Dias projeta duelo contra o Bahia, líder da Série B: 'Nós queremos o G4 e esse jogo é diferente'

Lateral-direito titular do Vasco, mas um dos jogadores que mais recentemente chegou ao time, Gabriel Dias vive momento de afirmação no clube. Embora ainda conhecendo o Cruz-Maltino, a torcida e a própria cidade do Rio, ele entende a importância da última vitória, e quer repetir a dose contra o Bahia, neste domingo.- Não é alívio, mas acalma a ansiedade (a última vitória). Nós queremos o G4 e esse jogo (contra o Bahia) é diferente. Mas temos que ter calma durante o jogo porque, às vezes, fazemos de qualquer maneira e não é assim - analisou.O defensor chegou ao Vasco após breve período no Cruzeiro. Apresentado há menos de um mês, o jogador de recém-completados 28 anos se vê ainda em adaptação.