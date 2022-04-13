Gabriel Dias é apresentado no Vasco destacando imposição física da Série B: 'Temos que nos adaptar'

Dentre os reforços apresentados pelo Vasco nesta quarta-feira, quem chega para a defesa é Gabriel Dias. O lateral-direito estava no Cruzeiro e será uma opção a mais para o técnico Zé Ricardo no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro. Competição à qual ele alerta para a dificuldade física.- Fico feliz de estar aqui e vestir a camisa de um clube gigante. A Série B é difícil demais e tem um jogo muito parelho, de muita imposição física. Nós temos que nos adaptar ao estilo de jogo que a competição demanda. Temos bons jogadores tecnicamente e nós temos que nos adaptar ao sistema de jogo do Zé. O único objetivo é o acesso. Vai ser bom para o clube, para nós, para todo mundo - explicou.
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Gabriel Dias, de 27 anos, foi exaltado pelo técnico Zé Ricardo pela versatilidade. O lateral pode atuar também como zagueiro, posição carente no elenco.
- Eu acho importante ter esse tipo de característica e poder jogar em muitas posições. O futebol é muito dinâmico e, mesmo com muitas substituições, o treinador vai poder mexer no esquema sem trocar as peças. O importante é o grupo e eu estou aqui para ajudar - explicou.