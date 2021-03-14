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Gabriel Batista avalia derrota no fim do Fla-Flu: 'Futebol não tem justiça. Futebol é bola na rede'

Goleiro sofreu o primeiro gol no Campeonato Carioca, na derrota para o Fluminense, neste domingo, no Maracanã...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 20:40
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo saiu derrotado por 1 a 0 no primeiro clássico na temporada, em duelo contra o Fluminense, o 431º Fla-Flu da história, neste domingo, no Maracanã e válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara do Carioca. A partida também foi a única, até aqui, em que Gabriel Batista saiu vazado. Nos dois primeiros jogos, além de vencer, o Rubro-Negro não havia sofrido gols. E Gabriel Batista falou sobre o gol levado, em um belo chute de Igor Julião de fora da área, na reta final do clássico, além de comentar o fator "justiça", uma vez que o Fla dominou as ações o jogo todo, mas saiu derrotado.
- Infelizmente, acho que a gente trabalha para não sofrer gols. Foi feliz em acertar o chute. Vamos trabalhar para vencer os próximos jogos - falou Gabriel, em entrevista ao "PPV do Cariocão", emendando:
- Futebol não tem justiça. Futebol é bola na rede. Infelizmente não aproveitamos, e eles foram felizes.
Por fim, Gabriel Batista avaliou o rendimento da garotada - comandada por Maurício Souza - nas três primeiras rodadas do Cariocão.
- Avalio muito bem, mesmo com o resultado de hoje mostramos que podemos jogar para frente, dominamos o jogo contra o Fluminense. Mostramos que temos futebol e personalidade para jogar no Flamengo.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Agora, com seis pontos, o Flamengo recebe o Resende nesta sexta, pela 4ª rodada da Taça Guanabara do Carioca.

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