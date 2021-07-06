Gabriel acredita em bons resultados do Corinthians em duelos fora de casa: 'Estamos no caminho certo'

O Corinthians terá dois jogos consecutivos fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Após empatar os dois últimos duelos na Neo Química Arena, contra São Paulo e Internacional, o Timão visita Chapecoense e Fortaleza.

Ainda que tenha começado no banco de reservas o duelo contra o Colorado, no último sábado (3), Gabriel é um dos pilares do meio-campo corintiano, com o técnico Sylvinho, e acredita que pode voltar para São Paulo com bons resultados e melhores posições na competição.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Equipe está no caminho certo trabalhando forte, temos dois jogos fora de casa, mas que temos totais condições de fazer grandes pontos, buscar, porque Campeonato Brasileiro é assim, jogo a jogo, cada jogo uma decisão, e a gente sabe que tá muito equilibrado. Uma e duas vitórias, nos dá condições melhores no campeonato e tenho certeza que estamos no caminho certo – destacou o volante à Corinthians TV.

Mesmo com o Corinthians tendo conquistado dois nos últimos seis pontos conquistados, jogando em sua arena, o camisa 5 destaca que ambos os confrontos foi o Time do Povo que esteve mais perto de sair vencedor.