Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabigol valoriza conquista do Carioca e crava: 'Somos o melhor time do Brasil'

Atacante do Flamengo fez dois gols na decisão do Carioca diante do Fluminense...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 23:13
Crédito: Fernando Salles/W9 Press/LancePress!
Herói de mais um título do Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa não teve meias palavras para destacar o momento do clube e exaltar o time rubro-negro. Após marcar dois gols na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, e garantir a conquista do 37º do Carioca, o camisa 9 cravou: "Somos o melhor time do Brasil".
- O Bruno Henrique foi feliz na declaração ("o Flamengo está em outro patamar"). A administração do clube, há alguns anos, faz toda diferença. Os jogadores sempre mantém a forma, a vontade, a alegria de viver esse momento. São vários fatores que nos colocam acima, em outro patamar. Sempre falo isso. Somos o melhor time do Brasil, mas temos que nos dedicar todo dia para fazer isso - afirmou Gabigol, antes de completar:
- Muita gente diminui o Estadual, os títulos que o Flamengo ganha, mas é uma alegria enorme. Ganhar três seguidos não é para qualquer coisa. Vale a pena comemorar. Segue tudo normal no Rio de Janeiro. Mais um título, festa do Rio de Janeiro. Enfrentamos uma grande equipe, mas quando pega o Flamengo é embasado - finalizou Gabriel Barbosa, ainda no gramado do Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados