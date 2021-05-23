Gabigol valoriza conquista do Carioca e crava: 'Somos o melhor time do Brasil'

Crédito: Fernando Salles/W9 Press/LancePress!

Herói de mais um título do Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa não teve meias palavras para destacar o momento do clube e exaltar o time rubro-negro. Após marcar dois gols na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, e garantir a conquista do 37º do Carioca, o camisa 9 cravou: "Somos o melhor time do Brasil".

- O Bruno Henrique foi feliz na declaração ("o Flamengo está em outro patamar"). A administração do clube, há alguns anos, faz toda diferença. Os jogadores sempre mantém a forma, a vontade, a alegria de viver esse momento. São vários fatores que nos colocam acima, em outro patamar. Sempre falo isso. Somos o melhor time do Brasil, mas temos que nos dedicar todo dia para fazer isso - afirmou Gabigol, antes de completar: