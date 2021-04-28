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Gabigol ultrapassa 100 participações diretas em gols; Flamengo só perdeu uma vez quando atacante marcou

Entre gols e assistências, camisa 9 tem Bruno Henrique e Arrascaeta como os principais parceiros no Flamengo, que tem 86% de aproveitamento quando Gabigol balança as redes...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 09:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Desde 2019, quando Gabriel Barbosa estreou com o Manto, jogo do Flamengo virou sinônimo de "gol de Gabigol". Nesta terça, foram duas bolas na rede do Unión La Calera, do Chile, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores, que fez o camisa 9 ultrapassar as 100 participações diretas em gols do clube.
São 77 gols e 24 assistências distribuídas nas 110 partidas do atacante pelo Flamengo. Os 77 gols saíram em 61 jogos, das quais o Rubro-Negro venceu 49, empatou 11 e perdeu uma - para o São Paulo, por 2 a 1 na Copa do Brasil. Ou seja, quando Gabigol marca, o Fla tem aproveitamento de 86,3% dos pontos. Parceiros de ataque, Bruno Henrique e Giorgian De Arrascaeta são os que mais ajudaram Gabriel Barbosa a ultrapassar as 100 participações diretas em gols. O camisa 27 e o uruguaio deram, juntos, 23 passes para Gabigol balançar a rede.
Por outro lado, o camisa 9 já deu 8 assistências para BH27 e cinco para Arrasca.Depois de assumir a artilharia do Flamengo no Século XXI, Gabriel Barbosa está próximo de novos recordes. Os dois gols contra o Unión La Calera levaram o atacante a 14 pelo Rubro-Negro na Libertadores, e, agora, Gabi está a dois do ídolo e Zico, ídolo da Nação e maior goleador do clube na Copa, com 16 gols.

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