Gabigol ultrapassa 100 participações diretas em gols; Flamengo só perdeu uma vez quando atacante marcou

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Desde 2019, quando Gabriel Barbosa estreou com o Manto, jogo do Flamengo virou sinônimo de "gol de Gabigol". Nesta terça, foram duas bolas na rede do Unión La Calera, do Chile, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores, que fez o camisa 9 ultrapassar as 100 participações diretas em gols do clube.

São 77 gols e 24 assistências distribuídas nas 110 partidas do atacante pelo Flamengo. Os 77 gols saíram em 61 jogos, das quais o Rubro-Negro venceu 49, empatou 11 e perdeu uma - para o São Paulo, por 2 a 1 na Copa do Brasil. Ou seja, quando Gabigol marca, o Fla tem aproveitamento de 86,3% dos pontos. Parceiros de ataque, Bruno Henrique e Giorgian De Arrascaeta são os que mais ajudaram Gabriel Barbosa a ultrapassar as 100 participações diretas em gols. O camisa 27 e o uruguaio deram, juntos, 23 passes para Gabigol balançar a rede.