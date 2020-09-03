Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabigol treina no Ninho e pode reforçar o Flamengo no sábado

Após a vitória sobre o Bahia, em Salvador na noite de quarta-feira, o elenco rubro-negro já se reapresentou nesta manhã e treinou no Ninho do Urubu visando o jogo com o Fortaleza...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 13:30

Crédito: AlexandreVidal / CRF
Na vitória por 5 a 3 sobre o Bahia, em Salvador, o Flamengo superou os cinco desfalques que teve - Diego Alves, César, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol -, mas a expectativa no clube é de contar com alguns retornos para a partida de sábado, contra o Fortaleza, no Maracanã. No início desta quinta, o elenco se reapresentou no Ninho e o camisa 9 treinou normalmente com os parceiros.
Quem atuou no Pituaçu fez apenas um trabalho regenerativo no CT. Gabigol sequer viajou para Salvador por conta de entorse no tornozelo esquerdo. Gerson também foi a campo e treinou com bola, aumentando suas chances de atuar no sábado. O Fla volta ao no Ninho na sexta quando Torrent definirá a equipe titular que enfrentará o Fortaleza pela oitava rodada do Brasileirão.Bruno Henrique, que cumpriu suspensão contra o Bahia e recupera-se de uma edema ósseo no joelho direito, e Diego Alves com dores no ombro esquerdo, são dúvidas. César, com Covid-19, segue fora. Nas redes sociais, o Rubro-Negro divulgou o bom aproveitamento que Gabigol teve nas finalizações nesta quinta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados