Gabigol treina no Ninho e pode reforçar o Flamengo no sábado

Na vitória por 5 a 3 sobre o Bahia, em Salvador, o Flamengo superou os cinco desfalques que teve - Diego Alves, César, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol -, mas a expectativa no clube é de contar com alguns retornos para a partida de sábado, contra o Fortaleza, no Maracanã. No início desta quinta, o elenco se reapresentou no Ninho e o camisa 9 treinou normalmente com os parceiros.
Quem atuou no Pituaçu fez apenas um trabalho regenerativo no CT. Gabigol sequer viajou para Salvador por conta de entorse no tornozelo esquerdo. Gerson também foi a campo e treinou com bola, aumentando suas chances de atuar no sábado. O Fla volta ao no Ninho na sexta quando Torrent definirá a equipe titular que enfrentará o Fortaleza pela oitava rodada do Brasileirão.Bruno Henrique, que cumpriu suspensão contra o Bahia e recupera-se de uma edema ósseo no joelho direito, e Diego Alves com dores no ombro esquerdo, são dúvidas. César, com Covid-19, segue fora. Nas redes sociais, o Rubro-Negro divulgou o bom aproveitamento que Gabigol teve nas finalizações nesta quinta.