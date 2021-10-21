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futebol

Gabigol tem entorse no tornozelo confirmada e inicia tratamento no Flamengo

Atacante do Rubro-Negro não deve enfrentar o Fluminense neste sábado, pelo Brasileirão...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 16:29
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo conheceu mais um contratempo em relação a lesões. Na tarde desta quinta, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, o clube confirmou uma entorse no tornozelo direito de Gabigol, sofrida durante o empate com o Athletico-PR, na última noite, pela ida das semifinais da Copa do Brasil.- Após sofrer uma entorse no tornozelo direito no jogo de ontem, o atleta Gabriel Barbosa iniciou tratamento no CT, nesta quinta-feira (21) - informou o Flamengo.
> Gabigol iguala maior jejum de gols pelo Flamengo
Como de praxe, o Fla não informou o prazo de recuperação, mas o clube está otimista na volta do camisa 9 para quarta-feira, no jogo que decidirá a vaga na decisão da Copa do Brasil.
Cabe destacar que Bruno Henrique, em recuperação de uma lesão no adutor da coxa esquerda, também possui chances de retornar contra o Athletico.
Já David Luiz e Arrascaeta, outros que estão com lesões musculares, trabalham para voltar contra o Atlético-MG, em duelo tido como uma "final" pelo Brasileiro, a ocorrer no dia 30 deste mês, no Maracanã (veja mais aqui).
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Sem Gabigol e os demais atletas citados acima, além de Filipe Luís (suspenso), o Flamengo volta a campo neste sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã. A bola rolará às 19h.

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