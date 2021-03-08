Gabigol suspenso por cartões amarelos? Entenda a situação do atacante na Supercopa do Brasil

Por volta das 20h do último domingo, com o título do Palmeiras sobre o Grêmio na Copa do Brasil, o Flamengo conheceu o seu adversário da Supercopa do Brasil. E, após o jogo no Allianz Parque, parte da torcida rubro-negro, nas redes sociais, questionou se Gabigol poderia estar em campo para o confronto, já que o atacante levou o terceiro cartão amarelo na última rodada do Brasileiro e a "super" final também é organizada pela CBF.Questão esclarecida: Gabigol está liberado para atuar, pois, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da entidade, no 3º parágrafo do artigo 48, é indicado que suspensão automática "se torna extinta se findada a competição ou a participação do clube em uma competição de caráter eliminatório". Ou seja, a Supercopa do Brasil possui "caráter eliminatório".