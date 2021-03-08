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Gabigol suspenso por cartões amarelos? Entenda a situação do atacante na Supercopa do Brasil

Goleador do Flamengo terá condições de enfrentar o Palmeiras no dia 11 de abril, em duelo que trará o campeão do Brasileiro versus o vencedor da Copa do Brasil da temporada 2020...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:32

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 11:32
Crédito: Mariana Sá
Por volta das 20h do último domingo, com o título do Palmeiras sobre o Grêmio na Copa do Brasil, o Flamengo conheceu o seu adversário da Supercopa do Brasil. E, após o jogo no Allianz Parque, parte da torcida rubro-negro, nas redes sociais, questionou se Gabigol poderia estar em campo para o confronto, já que o atacante levou o terceiro cartão amarelo na última rodada do Brasileiro e a "super" final também é organizada pela CBF.Questão esclarecida: Gabigol está liberado para atuar, pois, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da entidade, no 3º parágrafo do artigo 48, é indicado que suspensão automática "se torna extinta se findada a competição ou a participação do clube em uma competição de caráter eliminatório". Ou seja, a Supercopa do Brasil possui "caráter eliminatório".
O duelo entre Flamengo e Palmeiras será realizado no dia 11 de abril, com local ainda a ser confirmado pela CBF. O Rubro-Negro, credenciado à disputa pelo título do Brasileirão, é o atual campeão da Supercopa do Brasil.
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Em tempo: o grupo principal do Fla se reapresentará no dia 15 deste mês.

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