Gabigol supera Evair e se torna o 7º maior artilheiro da Copa do Brasil

Teve gol de Gabigol! Após passar em branco nos dois últimos jogos do Flamengo, contra o Talleres, da Argentina, pela Libertadores, e o Botafogo, no Brasileirão, o camisa 9 deixou sua marca contra o Altos, do Piauí, na vitória rubro-negra por 2 a 0 que garantiu o time nas oitavas de final da Copa do Brasil 2022. > GALERIA: ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide melhores notas do Flamengo com autores de gols sobre o Altos-PI

Esse foi o primeiro jogo e o primeiro gol de Gabi nesta edição da competição. No retrospecto geral, no entanto, o atacante de 25 anos de idade já é um dos maiores artilheiros de todos os tempos. São 25 bolas na rede em 38 partidas, a 7ª maior marca da história, ao lado de Léo Gamalho, atualmente no Coritiba, e Luís Fabiano, ex-São Paulo e Vasco, que já não atua mais.

Gabigol estreou na Copa em 2013, com apenas 16 anos de idade, quando ainda defendia o Santos. No ano seguinte, novamente no Peixe, foi o principal goleador da disputa com seis tentos marcados - junto de Gamalho, então no Santa Cruz, e Bill, do Ceará. O jogador ainda repetiu o feito em 2015 - de forma isolada - e em 2018.

Quem lidera o ranking histórico é Fred, do Fluminense. O experiente jogador, que já anunciou que se aposentará no meio deste ano, soma 37 gols em 55 jogos.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL

1º - Fred - 37 gols 2º - Romário - 36 gols​3º - Viola - 29 gols4º - Oséas - 28 golsPaulo Nunes - 28 gols6º - Dodô - 26 gols7º - Gabigol - 25 golsLuís Fabiano - 25 golsLéo Gamalho - 25 gols10º - Evair - 24 gols