Gabigol supera Cano na artilharia do futebol brasileiro; Bruno Henrique entra no top 10

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

De um lado, o ataque com mais gols na temporada. Do outro, um artilheiro solitário. Melhor para o primeiro. Flamengo e Vasco fizeram um grande encontro de goleadores no Maracanã nesta quinta-feira, mas apenas o lado rubro-negro deixou o estádio feliz e com os três pontos. E com participação direta de seus goleadores. Gabriel Barbosa e Bruno Henrique marcaram os gols no 2 a 0 rubro-negro no Clássicos dos Milhões.

Com Cano passando em branco pelo lado vascaíno, Gabigol ultrapassou o argentino no ranking de artilheiros da temporada, chegando aos 24 gols. Diego Souza, que marcou no empate em 3 a 3 entre Grêmio e Santos, continua na liderança com 27 bolas na rede. Já Bruno, que marcou de cabeça o segundo gol do jogo, agora aparece no top 10, atingindo a marca de 20 tentos.

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