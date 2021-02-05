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Gabigol supera Cano na artilharia do futebol brasileiro; Bruno Henrique entra no top 10

Flamengo superou o Vasco nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 08:45

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:45

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
De um lado, o ataque com mais gols na temporada. Do outro, um artilheiro solitário. Melhor para o primeiro. Flamengo e Vasco fizeram um grande encontro de goleadores no Maracanã nesta quinta-feira, mas apenas o lado rubro-negro deixou o estádio feliz e com os três pontos. E com participação direta de seus goleadores. Gabriel Barbosa e Bruno Henrique marcaram os gols no 2 a 0 rubro-negro no Clássicos dos Milhões.
Com Cano passando em branco pelo lado vascaíno, Gabigol ultrapassou o argentino no ranking de artilheiros da temporada, chegando aos 24 gols. Diego Souza, que marcou no empate em 3 a 3 entre Grêmio e Santos, continua na liderança com 27 bolas na rede. Já Bruno, que marcou de cabeça o segundo gol do jogo, agora aparece no top 10, atingindo a marca de 20 tentos.
ARTILHEIROS DO BRASIL NA TEMPORADA- Apenas gols por times da Série A
1º - Diego Souza - Grêmio - 27 gols em 50 jogos2º -Gabigol - Flamengo - 24 gols em 39 jogosMarinho - Santos - 23 gols em 40 jogosGermán Cano - Vasco - 23 gols em 47 jogosPedro - Flamengo - 23 gols em 50 jogos6º - Brenner - São Paulo - 22 gols em 44 jogosThiago Galhardo - Internacional - 22 gols em 51 jogosVina - Ceará - 22 gols em 55 jogos9º - Luiz Adriano - 20 gols em 47 jogosNenê - Fluminense - 20 gols em 48 jogosLuciano - Grêmio/São Paulo - 20 gols em 49 jogosBruno Henrique - Flamengo - 20 gols em 49 jogos

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