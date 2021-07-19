Gabigol se torna um dos dez maiores artilheiros da era dos pontos corridos

Gabigol segue fazendo história com a camisa do Flamengo. Maior artilheiro do clube na história da Libertadores, o atacante se tornou também, neste fim de semana, o principal goleador do time na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Gabriel Barbosa atingiu este feito após marcar três vezes na goleada rubro-negra por 5 a 0 sobre o Bahia, chegando a 42 bolas na rede na competição nacional.
Os números, no entanto, não são expressivos apenas no comparativo com outros atletas do clube. Com o hat-trick, Gabigol passou a ser também um dos dez maiores artilheiros do Brasileirão desde que o campeonato passou a ser disputado com esta fórmula, em 2003. Somando a sua passagem pelo Santos, o camisa 9 já acumula 84 gols - metade por cada time - em 173 partidas.
Para entrar no top 10, Gabriel ultrapassou Washington, ex-Fluminense, São Paulo e Athletico Paranaense, e Roger, ex-Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta e Botafogo. Com apenas 24 anos de idade, o centroavante da Gávea agora ocupa a 9ª posição no ranking histórico, precisando de apenas mais um tento para igualar Luís Fabiano. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS
1º - Fred - 153 gols2º - Diego Souza - 121 gols3º - Paulo Baier - 106 gols4º - Alecsandro - 102 gols5º - Wellington Paulista - 105 gols6º - Borges - 99 gols7º - Rafael Moura - 95 gols8º - Luís Fabiano - 85 gols9º - Gabigol - 84 gols10º - Roger - 83 gols