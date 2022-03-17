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Gabigol se torna um dos cinco maiores artilheiros do Clássico dos Milhões neste século

Atacante marcou o gol do Flamengo sobre o Vasco nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 07:05

Publicado em 17 de Março de 2022 às 07:05

Vasco e Flamengo abriram as semifinais do Campeonato Carioca 2022 nesta quarta-feira. Quem levou a melhor foi o Rubro-Negro, que venceu o rival por 1 a 0 e ampliou a sua vantagem na disputa. Para avançar de fase, o Cruz-Maltino terá que ganhar por ao menos dois gols de diferença, já que o time da Gávea, melhor colocado na Taça Guanabara, tem o benefício de dois resultados iguais.
Artilheiro isolado do Estadual, Gabigol marcou o único gol do duelo, chegando a oito na competição - dois a mais do que Arrascaeta, seu companheiro de equipe, e Erison, do Botafogo. Maior artilheiro do Flamengo no século, com 113 bolas na rede, o camisa 9 agora é também um dos cinco maiores goleadores do Clássico dos Milhões neste período. Esse foi o 4º tento de Gabi sobre o Vasco vestindo a camisa rubro-negra, o 7º na carreira - fez três pelo Santos.
Com isso, Gabriel Barbosa se tornou o 4º maior artilheiro do confronto desde 2001, empatando com Arrascaeta, Petkovic, Diego Souza e Jean - os três últimos atuaram pelas duas equipes. Agora, apenas Bruno Henrique, com sete, Romário, com seis, e Vágner Love, com cinco, fizeram a alegria da galera mais vezes no clássico neste século.
ARTILHEIROS DO CLÁSSICO FLAMENGO X VASCO NO SÉCULO XXI- Números entre 2001 e 2022
1º - Bruno Henrique - 7 gols2º - Romário - 6 gols3º - Vagner Love - 5 gols4º - Gabigol - 4 golsArrascaeta - 4 golsDiego Souza - 4 golsJean - 4 golsPetkovic - 4 gols
Crédito: GabigoléoartilheirodoCampeonatoCarioca(MarceloCortes/Flamengo

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