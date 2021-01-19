Gabigol se torna o 12º maior artilheiro da era dos pontos corridos

Gabriel Barbosa subiu mais um degrau no ranking de artilheiros recentes do Campeonato Brasileiro. Goleador máximo das duas últimas edições - em 2018, pelo Santos, e em 2019, já no Flamengo -, o atacante rubro-negro anotou nesta segunda-feira, contra o Goiás, o seu 8º gol neste Brasileirão, o 75º na competição desde que se tornou profissional, em 2013, no Peixe. Agora, já é o 12º jogador com mais gols na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.
Com o tento anotado sobre o Esmeraldino, na vitória carioca por 3 a 0, Gabigol empatou no ranking com André Lima, experiente centroavante de 35 anos que em 2020 defendeu o Austin Bold, dos Estados Unidos. Gabriel, no entanto, precisou de apenas 163 atuações para atingir a marca de 75 bolas na rede, enquanto que o ex-botafoguense jogou 248 partidas.
Com apenas 24 anos de idade e uma média de quase um gol a cada dois jogos, é bem provável que Gabigol figure em breve no top 10. Faltam apenas sete tentos para o camisa 9 igualar a marca de Washington, o Coração Valente, que hoje ocupa a 10ª colocação.
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS
1º - Fred - 150 gols2º - Diego Souza - 116 gols3º - Paulo Baier - 106 gols4º - Alecsandro - 102 gols5º - Wellington Paulista - 101 gols6º - Borges - 99 gols7º - Rafael Moura - 92 gols8º - Luís Fabiano - 85 gols9º - Roger - 83 gols10º - Washington - 82 gols11º - Souza - 77 gols12º - Gabigol - 75 golsAndré Lima - 75 gols14º - Obina - 74 golsDeivid - 74 gols