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Gabigol se isola como segundo maior artilheiro do Brasil na Libertadores e celebra vitória do Flamengo

Atacante marcou dois gols em Santiago, diante da Universidad Católica...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 21:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 21:24
Gabigol segue fazendo história na Libertadores. Autor de dois gols na vitória do Flamengo sobre a Universidad Católica, nesta quinta em Santiago, por 3 a 2, o atacante chegou a 26 gols na competição sul-americana, deixando para trás Palhinha e Fred, se isolando como o segundo maior artilheiro brasileiro da Copa. O camisa 9 do Fla está a três gols de Luizão, líder do ranking, com 29.Dos 26 gols marcados por Gabigol na Libertadores, 25 foram pelo Flamengo, clube que defende desde 2019. O outro foi pelo Santos, onde foi revelado. Na vitória sobre a Universidad Católica, Gabi recebeu duas assistências de Bruno Henrique, seu principal garçom no junto com Arrascaeta, e o atacante dividiu os méritos do resultado com os companheiros ainda na saída de gramado.
- Jogo muito difícil, conseguimos jogar bem num campo complicado, viagem longa, nos comportamos bem. com a ajuda do Bruno Henrique e de todo o time, fizemos uma grande partida - afirmou o atacante do Flamengo à "ESPN".Confira a classificação do Grupo H e as próximas rodadas da Libertadores!
Crédito: GabigolmarcoumaisdoisgolspeloFlamengonaLibertadores(Foto:MartinBernetti/AFP

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