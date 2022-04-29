Gabigol se isola como segundo maior artilheiro do Brasil na Libertadores e celebra vitória do Flamengo

Gabigol segue fazendo história na Libertadores. Autor de dois gols na vitória do Flamengo sobre a Universidad Católica, nesta quinta em Santiago, por 3 a 2, o atacante chegou a 26 gols na competição sul-americana, deixando para trás Palhinha e Fred, se isolando como o segundo maior artilheiro brasileiro da Copa. O camisa 9 do Fla está a três gols de Luizão, líder do ranking, com 29.Dos 26 gols marcados por Gabigol na Libertadores, 25 foram pelo Flamengo, clube que defende desde 2019. O outro foi pelo Santos, onde foi revelado. Na vitória sobre a Universidad Católica, Gabi recebeu duas assistências de Bruno Henrique, seu principal garçom no junto com Arrascaeta, e o atacante dividiu os méritos do resultado com os companheiros ainda na saída de gramado.