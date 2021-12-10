Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabigol revela teste que fez com o 'louco' Bruno Henrique: 'Fiquei dois meses sem falar com ele'
futebol

Gabigol revela teste que fez com o 'louco' Bruno Henrique: 'Fiquei dois meses sem falar com ele'

Camisa 9 rubro-negro, em entrevista, contou uma história curiosa envolvendo o início da relação com Bruno Henrique no clube carioca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 18:57

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 18:57

Gabigol e Bruno Henrique brilharam juntos com a camisa do Santos e, desde janeiro de 2019, formam uma dupla ainda mais implacável e vencedora a serviço do Flamengo. E, nesta sexta-feira, em entrevista ao canal "Podpah", Gabi falou sobre a parceria com o camisa 27 e contou detalhes do jeito "particular" do companheiro de ataque:- O Bruno (Henrique) é um cara particular. É quietinho, mas também é resenha, tem que entender quando ele está para a resenha. Ele é muito louco. O Bruno Henrique é muito meu parceiro, a gente jogou no Santos juntos, e depois ficamos nos falando direto por telefone para jogarmos no Flamengo - falou Gabi, emendando:
- Ele (Bruno Henrique) chega no treino e resenha com você. No outro dia, nem fala. Eu fiz um teste: decidi não falar com o Bruno se ele não fosse falar comigo. Acabou que a gente passou quase dois meses sem se falar, e ele não percebeu depois que fui falar.
Gabigol e Bruno Henrique, assim como todo o elenco do Flamengo, se reapresentarão no dia 10 de janeiro no Ninho do Urubu, às 9h, para a temporada de 2022.
Crédito: BrunoHenriqueeGabigolemcomemoraçãodeumgoldoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados