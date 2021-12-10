Gabigol revela teste que fez com o 'louco' Bruno Henrique: 'Fiquei dois meses sem falar com ele'

Gabigol e Bruno Henrique brilharam juntos com a camisa do Santos e, desde janeiro de 2019, formam uma dupla ainda mais implacável e vencedora a serviço do Flamengo. E, nesta sexta-feira, em entrevista ao canal "Podpah", Gabi falou sobre a parceria com o camisa 27 e contou detalhes do jeito "particular" do companheiro de ataque:- O Bruno (Henrique) é um cara particular. É quietinho, mas também é resenha, tem que entender quando ele está para a resenha. Ele é muito louco. O Bruno Henrique é muito meu parceiro, a gente jogou no Santos juntos, e depois ficamos nos falando direto por telefone para jogarmos no Flamengo - falou Gabi, emendando:
- Ele (Bruno Henrique) chega no treino e resenha com você. No outro dia, nem fala. Eu fiz um teste: decidi não falar com o Bruno se ele não fosse falar comigo. Acabou que a gente passou quase dois meses sem se falar, e ele não percebeu depois que fui falar.
Gabigol e Bruno Henrique, assim como todo o elenco do Flamengo, se reapresentarão no dia 10 de janeiro no Ninho do Urubu, às 9h, para a temporada de 2022.