Gabigol revela teste que fez com o 'louco' Bruno Henrique: 'Fiquei dois meses sem falar com ele'

Gabigol e Bruno Henrique brilharam juntos com a camisa do Santos e, desde janeiro de 2019, formam uma dupla ainda mais implacável e vencedora a serviço do Flamengo. E, nesta sexta-feira, em entrevista ao canal "Podpah", Gabi falou sobre a parceria com o camisa 27 e contou detalhes do jeito "particular" do companheiro de ataque:- O Bruno (Henrique) é um cara particular. É quietinho, mas também é resenha, tem que entender quando ele está para a resenha. Ele é muito louco. O Bruno Henrique é muito meu parceiro, a gente jogou no Santos juntos, e depois ficamos nos falando direto por telefone para jogarmos no Flamengo - falou Gabi, emendando: