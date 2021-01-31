Gabigol revela a partir de quando a postura do Flamengo mudou e diz: 'Eu acredito bastante no título'

Quanto à briga pelo título brasileiro, o Flamengo injetou ânimo na sua torcida e em seu elenco após a vitória contra o Grêmio, de virada e fora de casa, na última quinta-feira. Prova disso é o discurso externado por Gabigol, em entrevista à "FlaTV". De acordo com o atacante, a mudança de postura veio no jogo diante do Goiás, no dia 18 deste mês, quando o Rubro-Negro encerrou uma sequência de três jogos sem vitória.- Eu tenho falado muito com meus companheiros que esse título está muito visível para mim. Eu acredito bastante. Desde o jogo contra o Goiás, a nossa atitude tem mudado. Óbvio que o que aconteceu contra o Athletico-PR (derrota) não era o que queríamos, mas há o mérito deles - disse, emendando:
- Mas quando a gente faz o nosso melhor e sai com a vitória, a gente sai com a cabeça mais tranquila - concluiu Gabigol, que também revelou estar jogando com dores.
SITUAÇÃO DO FLAMENGO NA TABELA
O Flamengo, que vem de vitória contra o Grêmio e dobrou as chances de título, segundo o site "Infobola", volta a campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.
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Neste momento, o Flamengo está em segundo lugar, com 58 pontos - quatro a menos em relação ao Internacional, o primeiro colocado.