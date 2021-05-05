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Gabigol realça a ambição para ultrapassar Zico na Libertadores, mas diz: 'Você sempre será o Rei!'

Goleador do Flamengo foi o protagonista no triunfo desta terça, em Quito (cerca de 2.700 metros), diante da LDU. Gabi chegou a 16 gols pelo clube em Libertadores 
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LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 00:21

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 00:21

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além de ter sido eleito o melhor em campo na vitória sobre a LDU, nesta terça-feira, em Quito e em duelo válido pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores, Gabigol assinou mais um capítulo histórico na carreira ao igualar Zico como o maior artilheiro do clube na competição, com 16 gols, ao todo. Ainda à beira do gramado, focou na valorização do suado triunfo (3 a 2) na altitude (pouco mais de 2.700 metros). Depois, em entrevista coletiva, Gabi sublinhou o feito e deu um recado ao ídolo Zico:
- Hoje igualei o Zico mas quero passar ele, quero aumentar a vantagem - falou, pouco antes de ir ao Twitter e enaltecer Zico:
- Galinho, você sempre será o Rei! Gabigol também enfatizou que os seus companheiros "têm a maior porcentagem" no feito atingido hoje. E voltou a elogiar o grupo:
- Esse time aqui é espetacular, é o melhor time da América, a gente sabe disso, mas também tem que fazer por merecer as vitórias. Somos todos muito fominhas e vamos querer sempre mais.
ELOGIOS TAMBÉM A ROGÉRIO CENI
- Tudo começa no nosso treinador ter a coragem de colocar de colocar um meio de campo com tanta qualidade. O Flamengo joga para frente, o nosso treinador gosta disso, dá moral para a gente jogar para frente.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Gabigol disputa a Libertadores pelo Flamengo desde 2019. Nesta temporada, chegou a cinco gols no torneio - é um dos artilheiros.

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