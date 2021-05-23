Gabigol provoca Fluminense após brilho na final e título: 'Jogaram como nunca, perderam como sempre'

Gabigol foi o protagonista da noite em que o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 1, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca, e não perdeu a oportunidade de provocar o Tricolor logo depois de marcar dois dos três gols e comemorar mais um título com a camisa rubro-negra. - Deixar eu dar só uma provocadinha porque eles também me encheram o saco: jogaram como nunca, perderam como sempre - falou Gabi, em entrevista à "FlaTV".