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Gabigol provoca Fluminense após brilho na final e título: 'Jogaram como nunca, perderam como sempre'

Atacante do Rubro-Negro foi o destaque na 37ª conquista do Campeonato Carioca do clube...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 23:44
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Gabigol foi o protagonista da noite em que o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 1, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca, e não perdeu a oportunidade de provocar o Tricolor logo depois de marcar dois dos três gols e comemorar mais um título com a camisa rubro-negra. - Deixar eu dar só uma provocadinha porque eles também me encheram o saco: jogaram como nunca, perderam como sempre - falou Gabi, em entrevista à "FlaTV".
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O camisa 9 foi o artilheiro do Flamengo na campanha vitoriosa do Estadual, com oito gols (ficou um atrás de Alef Manga, do Volta Redonda, o artilheiro geral da competição).
Com a conquista desta noite, o Flamengo garantiu a conquista do 37º do Carioca, e Gabigol ainda cravou: "Somos o melhor time do Brasil".

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