Gabigol promete briga pela artilharia do Brasileirão 2021 e crava: 'Muita vontade de seguir no Flamengo'

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Artilheiro das edições de 2018 e 2019 do Brasileirão, Gabriel Barbosa já está mirando retornar ao posto em 2021, após ser superado por Luciano, do São Paulo, e Claudinho, do Red Bull Bragantino, na temporada recém- finalizada. Eleito para a Seleção do Campeonato e Craque da Galera, o camisa 9 do Flamengo reforçou o desejo de voltar ao palco na cerimônia como goleador.

- Um ano diferente para todos. Foi complicado, tive algumas lesões, se não eu ia buscar o Claudinho e o Luciano. Faltou pouco, mas o título foi muito importante - afirmou Gabigol, antes de ser questionado sobre seu futuro:

- Fico sim, tenho muita vontade de seguir no Flamengo. É uma equipe que gosto muito, me identifico - afirmou o camisa 9, que fez 14 gols no Brasileirão.O "Prêmio Brasileirão" é uma cerimônia anual organizada pela CBF que elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. Nele, são escaladas seleções com os melhores jogadores e jogadoras do Brasileirão Assaí e do Brasileiro Feminino A-1, além de premiar destaques como artilheiros, revelações, árbitros e outros campeões brasileiros na mesma temporada, com a participação de jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.Gabigol completou duas temporadas pelo Flamengo e acumula números expressivos. São 70 gols em 102 partidas pelo Rubro-Negro, além dos sete títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), dois Carioca (2019 e 2020), Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana (2020), e a Libertadores (2019).

Ao longo do Brasileirão de 2020, Gabriel Barbosa sofreu com algumas lesões e problemas físicos, o que fizeram com que o atacante disputasse 25 das 38 rodadas. Mesmo assim, fez 14 gols no Campeonato Brasileiro, sendo seis nas últimas sete rodadas.