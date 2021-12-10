Gabigol prevê outro título com o Flamengo na Libertadores e brinca: 'Férias é época de fazer m…'

De férias antecipadas desde a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol previu outro título da Libertadores, pouco antes de avisar que está em período de "fazer m...", por conta do recesso de fim de ano, e falar o que o encantou para assinar com o Flamengo, o que ocorreu em janeiro de 2019. - A gente está sendo campeão sempre. Acontecem umas coisas no futebol, e as pessoas vão esquecendo. Em quatro anos, o Flamengo foi campeão duas vezes do Brasileiro e duas vezes foi vice (Brasileiro). Pelo projeto, isso é muito grande. Jogamos duas finais de Libertadores, ganhamos uma e perdemos outra. Ganhamos Recopa, Supercopa, três estaduais. O Palmeiras mereceu, foi lá e ganhou. Parabéns para eles, show. Óbvio que não ficamos felizes. Parabéns para o Palmeiras. O que nos resta? Ir ano que vem lá de novo até a gente ganhar essa parada. E vamos - disse Gabi, em entrevista ao canal "Podpah".

- Acho que o Flamengo, com o time que a gente tem, tem que assumir o protagonismo. Eu prefiro ter um time bom, não quero ter time ruim não. Eu prefiro o ano pensando: "Tem que ganhar tudo" - emendou.

COMO SE ENCANTOU COM O FLAMENGO

Quando ainda defendia o Santos, Gabriel Barbosa comentou que a torcida do Flamengo o deixou com vontade de de defender o Flamengo, que, para ele, "é diferente". E citou Robinho, o antigo parceiro de Peixe.

- Ele (Robinho) sempre ficava brincando comigo: ‘C***, olha lá a torcida, olha essa música, Rio de Janeiro, Mengão, Maraca'. E isso foi ficando na minha cabeça. O Rio de Janeiro parece muito com Santos também. Eu sempre tive vontade.

- Nunca imaginei que jogaria em outro time no Brasil, mas se tivesse um que eu quisesse jogar era mesmo no Flamengo. Quando surgiu o Flamengo, eu disse ‘C..., eu vou jogar no Flamengo, que bagulho f...'. Deu muito (frio na barriga). Com todo respeito as outras torcidas, mas a do Flamengo é diferente - concluiu.

A respeito do período das férias, desabafou:

- Férias é época de fazer m… E eu estou de férias. [...] Sempre querem falar algo de mim. Eu tomo meu whisky, sim. Mais tarde eu vou ouvir um rap, sim. Mas eu fui o Rei da América e todo ano sou artilheiro do Brasil. Estou de férias. Em janeiro vou treinar pra c****** pra ser campeão e ser artilheiro de novo.