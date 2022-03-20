Gabigol posta vídeo de Romário em provocação à torcida do Vasco: 'Leva lenço que vai chorar muito'

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo, e ampliou o placar agregado (2 a 0) para avançar à final do Carioca. O gol da tarde foi marcado por Willian Arão, mas Gabigol foi quem atraiu os holofotes após o duelo no Maracanã. Em suas redes sociais, o atacante postou um irreverente e antigo vídeo do Romário em provocação à torcida vascaína.

- O que eu posso dizer para a torcida do Vasco? Quando tiver um Vasco x Flamengo, leva lenço para o Maracanã que vai chorar muito - diz Romário num período em que tinha sido contratado pelo Fla, em 1995, cujas imagens foram recuperadas por Gabi e repostadas em seu Story do Instagram.

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Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense, que tem a vantagem do placar igual, e Botafogo. Em dois jogos, as finais serão realizadas nos dias 30 ou 31 de março e 2 ou 3 de abril. O Rubro-Negro de Gabigol só se reapresenta no Ninho do Urubu nesta quarta-feira.