Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no Rio; Braz manda indireta para sensitiva

Crédito: Reprodução / Instagram / Montagem LANCE!

Há poucos minutos, o Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, com vantagem para o jogo da volta da Libertadores na bagagem. Um fator inusitado, no entanto, marcou a aterrissagem: Gabigol puxou a comemoração do elenco assim que o avião pousou em solo carioca. Isso porque, Lene Sensitiva entrou em voga nas redes sociais, nos últimos dias, ao ressaltar que a aeronave com a delegação rubro-negro cairia se o camisa 9 estivesse junto, além de clamar pela não ida do centroavante. Gabigol postou os vídeos da vibração (com direito a xingamentos) em seus "stories" do Instagram (veja aqui). Já no Twitter, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, mandou uma indireta para a sensitiva:

- Aterrissamos, avisa para ela. O clube folgará hoje e se reapresentará no Ninho do Urubu nesta sexta, cujo treino sob o comando de Renato Gaúcho está marcado para as 14h30, já visando à próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

AGENDA DO FLAMENGO

Com 1-0 de margem no placar, o Flamengo reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30, possivelmente em Brasília e com público. A equipe rubro-negra se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

+ Veja a tabela do Brasileirão