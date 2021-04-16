Gabigol ouve xingamentos e responde com provocação ao Vasco em alusão ao rebaixamento à Série B

O atacante Gabriel Barbosa passou em branco pelo Flamengo no clássico desta quinta, no Maracanã, mas não deixou de ser um personagem do duelo com o Vasco. Já quando a partida se encaminhava para o fim, o camisa 9 ouviu xingamentos e provocações vindo da arquibancada do Maracanã, onde estava a delegação cruz-maltina, e respondeu fazendo um número dois com os dedos, em alusão ao rebaixamento do rival para a Série B do Campeonato Brasileiro.
>>> Confira a tabela de classificação do Carioca de 2021Confira uma imagem da resposta do atacante do Flamengo às provocações. Em campo, contudo, Gabi teve atuação discreta e não conseguiu evitar a derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Vasco, pela nona rodada da Taça Guanabara.