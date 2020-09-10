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Gabigol marca pela quinta rodada seguida e iguala Léo Gamalho na disputa pela artilharia do Brasil

Camisa 9 do Flamengo chegou aos 16 gols na temporada e divide a ponta da artilharia com o experiente atacante do CRB...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 23:55

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 23:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Autor de um dos gols do Flamengo na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira, o atacante Gabriel Barbosa chegou aos 16 tentos feitos nesta temporada, igualando-se a Léo Gamalho, do CRB, como o goleador máximo do futebol brasileiro em 2020. Os dois são seguidos de perto por Nenê, do Fluminense, e Tiago Orobó, do Fortaleza - ambos com 15 gols.
Gabriel Barbosa marcou o segundo gol do Flamengo. Foi a quinta rodada consecutiva do Brasileirão que o camisa 9 castigou os rivais. A artilharia do campeonato nacional é de Marinho, do Santos, e Thiago Galhardo, do Inter, cada um com seis gols. Além de Gabigol, Cano, do Vasco, também tem cinco.

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