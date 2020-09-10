Gabigol marca pela quinta rodada seguida e iguala Léo Gamalho na disputa pela artilharia do Brasil

Autor de um dos gols do Flamengo na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira, o atacante Gabriel Barbosa chegou aos 16 tentos feitos nesta temporada, igualando-se a Léo Gamalho, do CRB, como o goleador máximo do futebol brasileiro em 2020. Os dois são seguidos de perto por Nenê, do Fluminense, e Tiago Orobó, do Fortaleza - ambos com 15 gols.