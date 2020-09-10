Gabigol marca, Flamengo joga bem e vence o Fluminense no Brasileirão

Com um primeiro tempo avassalador, o Flamengo contou com gols de Filipe Luís e Gabigol para vencer o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Já com as ações mais equilibradas, Digão ainda descontou para o Tricolor nos últimos minutos do sexto clássico entre as equipes nesta temporada.
Com esse resultado, o Flu estaciona nos 11 pontos e fica em nono lugar na tabela, ainda podendo cair dependendo dos outros resultados da rodada. No próximo jogo, encara o Corinthians, no domingo. Já o Fla fica na vice-liderança, com 17 pontos, e visita o Ceará também no domingo.
JOGO CORRIDO
Clássico não tem descanso. E o Flamengo entrou em campo sabendo disso. A primeira oportunidade da equipe de Domènec Torrent saiu logo no primeiro minuto, quando Luccas Claro afastou cruzamento de Isla. O chileno apareceu novamente com perigo aos sete e desta vez a investida deu certo. O lateral apareceu com liberdade e jogou a bola na área, Arrascaeta cabeceou, Muriel defendeu, mas Filipe Luís apareceu no rebote para abrir o placar.
AUMENTOU
Depois de sofrer o gol, o Fluminense até tentou se lançar ao ataque e criou uma boa chance com Wellington Silva, com finalização rente à trave. No entanto, o Tricolor estava mal, pouco tempo com a bola nos pés e dificilmente encontrava espaços contra um Flamengo mais compactado. Com uma marcação ruim pelo lado de Egídio, Isla e Everton Ribeiro se aproveitaram cada vez mais. O segundo gol do Fla saiu dali. Em cobrança de falta de Arrascaeta aos 33 minutos, Muriel espalmou nos pés de Gabigol. Livre, ele finalizou com tranquilidade para ampliar e fazer o quinto dele nos últimos cinco jogos.MUDANÇAS
Era difícil ser pior do que foi no primeiro tempo e o Fluminense melhorou após o intervalo com a entrada Fred. Mais presente no campo de ataque, a equipe conseguiu criar mais jogadas e ficar com a bola, mas foi pouco perigoso de fato. O Flamengo diminuiu o ritmo e deu mais espaços, mas deu trabalho a Muriel quando chegou com Arrascaeta e Everton Ribeiro. O camisa 7, inclusive, marcou o que seria o terceiro gol, mas o lance acabou anulado por impedimento.
EQUILÍBRIO
Com as ações equilibradas, o Fluminense seguiu pressionando em busca de boas oportunidades, enquanto o Flamengo também estava perto de matar o jogo. O Tricolor até conseguiu descontar, mas já era tarde demais. Aos 46 minutos, Digão subiu e marcou de cabeça para diminuir o marcador.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 0X2 FLAMENGO
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 9 de setembro de 2020, às 21h30Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP)Árbitro de vídeo: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)
Cartões amarelos: Michel Araújo (FLU) e Gerson (FLA)Cartões vermelhos: - Gols: Filipe Luís (7'/1ºT) (0-1), Gabigol (33'/1ºT) (0-2), Digão (47'/2ºT) (1-2)
FLUMINENSE: Muriel; Calegari, Digão, Luccas Claro e Egídio; Yuri (Yago Felipe - 16'/2ºT), Dodi e Michel Araújo (Caio Paulista - 41'/2ºT); Fernando Pacheco (Fred - intervalo), Wellington Silva (Marcos Paulo - 23'/2ºT) e Nenê (Luiz Henrique - 23'/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.
FLAMENGO: Gabriel Batista; Isla (Matheuzinho - 37'/2ºT), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís. Thiago Maia (Michael - 37'/2ºT), Gerson, Everton Ribeiro (Ramon - 46'/2ºT), Diego (Willian Arão - 23'/2ºT), Arrascaeta (Vitinho - 23'/2ºT) e Gabriel Barbosa. Técnico: Domènec Torrent.