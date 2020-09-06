Gabigol já é o 7º maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Quatro jogos, quatro gols, e Gabriel Barbosa já está novamente na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Goleador das duas últimas edições, o camisa 9 anotou neste sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o seu 71º tento na história da competição, o 29º pelo Flamengo.

Mesmo com tão pouco tempo na Gávea - chegou no início do ano passado -, Gabigol já é o 7º maior artilheiro do clube em Brasileiros, empatando com Tita, campeão nos anos 80, e Léo Moura, que marcou época no Rubro-Negro já neste século. Em apenas 36 jogos, Gabriel já superou nomes como Adriano Imperador, Adílio e Renato Gaúcho. Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO