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futebol

Gabigol já é o 7º maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileiro

Atacante fez o gol da vitória sobre o Fortaleza, nesse sábado...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 07:40

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 07:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Quatro jogos, quatro gols, e Gabriel Barbosa já está novamente na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Goleador das duas últimas edições, o camisa 9 anotou neste sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o seu 71º tento na história da competição, o 29º pelo Flamengo.
Mesmo com tão pouco tempo na Gávea - chegou no início do ano passado -, Gabigol já é o 7º maior artilheiro do clube em Brasileiros, empatando com Tita, campeão nos anos 80, e Léo Moura, que marcou época no Rubro-Negro já neste século. Em apenas 36 jogos, Gabriel já superou nomes como Adriano Imperador, Adílio e Renato Gaúcho. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º - Zico - 135 gols em 249 jogos2º - Bebeto - 41 gols em 95 jogos3º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos4º - Romário - 37 gols em 62 jogos5º - Nunes - 34 gols em 68 jogos6º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos7º - Gabigol - 29 gols em 36 jogosTita - 29 gols em 101 jogosLéo Moura - 29 gols em 315 jogos10º - Obina - 28 gols em 115 jogos

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