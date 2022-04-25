Gabigol ironiza e diz que punição receberia se desse o mesmo pontapé que Hulk: 'Direto para a delegacia'

Um lance chamou a atenção durante o jogo entre Atlético-MG e Coritiba, realizado no último sábado e encerrado em 2 a 2, em Minas Gerais: Hulk deu um pontapé em Willian Farias, por trás, e não foi punido com cartão vermelho (levou o amarelo). Nas redes sociais, o vídeo do lance repercute desde então e, no mundo virtual, Gabigol, ao ser citado, foi irônico e disse quais seriam as consequências caso fosse ele o responsável pelo gesto antijogo:- Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão... e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam Ibope - postou o atacante do Flamengo em seu perfil oficial no Twitter. > Veja a tabela da Libertadores