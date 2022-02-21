Gabigol ironiza ao ser chamado de 'pipoqueiro' e desabafa nas redes sociais: 'Gostam de uma polêmica'

O Flamengo não conseguiu retornar ao Rio com a taça da Supercopa do Brasil, vencida pelo Atlético-MG, no último domingo, após uma longa disputa por pênaltis, em que Gabigol, o principal cobrador rubro-negro, acabou sendo questionado por alguns torcedores sobre o porquê de não ter batido nas alternadas. E, até com ironias, o atacante apontou a estratégia dos jogadores:

- Eles gostam de uma polêmica. Agora se dá certo, todos seriam o inventor do futebol - respondeu Gabi, no Twitter, em cima de um comentário que dizia que o camisa 9 estava à espera de um "pênalti decisivo", para fechar a disputa, ou seja, quando um jogador do Galo desperdiçasse a anteriores.

> GALERIA: Gabigol vira alvo de enxurrada de memes após vice na Supercopa do Brasil; veja aqui - Pipoqueiro (risadas). Com essa camisa em finais quem tem mais gols sou eu e o Rei - seguiu Gabi, em outro tuíte. Por igualar Zico, Gabi fez alusão ao número de gols (7) em grandes finais pelo Fla (veja mais aqui).

> Quarta tem clássico! Veja a tabela do Cariocão

FALA, MISTER!

Durante a entrevista coletiva, o questionamento foi levado até o técnico Paulo Sousa. O Mister explicou que ficou decidido que, caso caso fossem necessárias mais de cinco cobranças, os jogadores decidiram entre si quem iria bater.

- Quando nós decidimos os cinco primeiros e a ordem dos cinco primeiros, decidimos com todo o elenco que as decisões eram tomadas após esses mesmos cinco, ou seja, se houvesse continuidade quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões.