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Gabigol ironiza ao ser chamado de 'pipoqueiro' e desabafa nas redes sociais: 'Gostam de uma polêmica'

Cobranças após o vice na Supercopa do Brasil: atacante do Flamengo respondeu a torcedores em seu perfil no Twitter...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:47
O Flamengo não conseguiu retornar ao Rio com a taça da Supercopa do Brasil, vencida pelo Atlético-MG, no último domingo, após uma longa disputa por pênaltis, em que Gabigol, o principal cobrador rubro-negro, acabou sendo questionado por alguns torcedores sobre o porquê de não ter batido nas alternadas. E, até com ironias, o atacante apontou a estratégia dos jogadores:
- Eles gostam de uma polêmica. Agora se dá certo, todos seriam o inventor do futebol - respondeu Gabi, no Twitter, em cima de um comentário que dizia que o camisa 9 estava à espera de um "pênalti decisivo", para fechar a disputa, ou seja, quando um jogador do Galo desperdiçasse a anteriores.
> GALERIA: Gabigol vira alvo de enxurrada de memes após vice na Supercopa do Brasil; veja aqui - Pipoqueiro (risadas). Com essa camisa em finais quem tem mais gols sou eu e o Rei - seguiu Gabi, em outro tuíte. Por igualar Zico, Gabi fez alusão ao número de gols (7) em grandes finais pelo Fla (veja mais aqui).
> Quarta tem clássico! Veja a tabela do Cariocão
FALA, MISTER!
Durante a entrevista coletiva, o questionamento foi levado até o técnico Paulo Sousa. O Mister explicou que ficou decidido que, caso caso fossem necessárias mais de cinco cobranças, os jogadores decidiram entre si quem iria bater.
- Quando nós decidimos os cinco primeiros e a ordem dos cinco primeiros, decidimos com todo o elenco que as decisões eram tomadas após esses mesmos cinco, ou seja, se houvesse continuidade quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões.
Crédito: Suepercopa:GabigolmarcouoprimeirogoldoFlamengodiantedoAtlético-MG(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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