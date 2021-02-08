Gabigol iguala marca de Romário pelo Flamengo

Crédito: Gabi marcou pelo 4º jogo consecutivo (Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo não venceu o Red Bull Bragantino, mas Gabriel Barbosa estufou as redes pelo 4º jogo seguido. De pênalti, o atacante fez o único gol do Rubro-Negro no empate em 1 a 1. Foi o seu 25º tento na temporada, sendo o 12º no Campeonato Brasileiro de 2020.

Artilheiro do time na temporada e o segundo maior goleador do clube neste século, Gabigol agora é também o 4º jogador com mais gols em Brasileiros pela equipe da Gávea. Com 39 bolas na rede, o camisa 9 igualou ninguém menos do que Romário. Aliás, com uma média de gols ainda melhor. Gabriel precisou entrar em campo apenas 51 vezes para atingir esta marca, enquanto que o Baixinho atuou em 62 partidas do Flamengo na competição nacional.

Zico, com 135 gols, segue liderando o ranking com folga. Bebeto, com 41 - apenas quatro a mais do que Gabi -, é o segundo. Confira o top 10:

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