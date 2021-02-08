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futebol

Gabigol iguala marca de Romário pelo Flamengo

Gabriel Barbosa se tornou o 4º maior artilheiro do clube no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 07:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 07:05

Crédito: Gabi marcou pelo 4º jogo consecutivo (Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo não venceu o Red Bull Bragantino, mas Gabriel Barbosa estufou as redes pelo 4º jogo seguido. De pênalti, o atacante fez o único gol do Rubro-Negro no empate em 1 a 1. Foi o seu 25º tento na temporada, sendo o 12º no Campeonato Brasileiro de 2020.
Artilheiro do time na temporada e o segundo maior goleador do clube neste século, Gabigol agora é também o 4º jogador com mais gols em Brasileiros pela equipe da Gávea. Com 39 bolas na rede, o camisa 9 igualou ninguém menos do que Romário. Aliás, com uma média de gols ainda melhor. Gabriel precisou entrar em campo apenas 51 vezes para atingir esta marca, enquanto que o Baixinho atuou em 62 partidas do Flamengo na competição nacional.
Zico, com 135 gols, segue liderando o ranking com folga. Bebeto, com 41 - apenas quatro a mais do que Gabi -, é o segundo. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS- 1971-2021
1º - Zico - 135 gols m 249 jogos2º - Bebeto - 41 gols em 95 jogos3º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos4º - Gabigol - 37 gols em 51 jogos Romário - 37 gols em 62 jogos6º - Nunes - 34 gols em 68 jogos7º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos8º - Bruno Henrique - 29 gols em 61 jogos Tita - 29 gols em 101 jogosLéo Moura - 29 gols em 315 jogos

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