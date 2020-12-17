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futebol

Gabigol explica a mudança de nome na camisa e 'resenha' com Filipe Luís

À 'FlaTV', atacante do Flamengo comentou sobre as brincadeiras com o lateral-esquerdo: 'Quando ele faz um gol é motivo de festa, porque ele não é muito de fazer gol'...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 19:18

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:18

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após um período de fortalecimento muscular, Gabigol retornou no último domingo, em jogo contra o Santos, no Maracanã e pelo Campeonato Brasileiro, e de quebra já marcou duas vezes (ambas de pênalti). Curiosamente, foi o primeiro jogo em que o atacante do Flamengo utilizou "Gabi" no uniforme. Em quadro na "FlaTV", Gabriel Barbosa falou sobre a mudança e também a respeito da divertida comemoração com Filipe Luís, no gol do lateral-esquerdo diante do Peixe.
- Não mudou meu nome (risos), podem chamar como quiser, mas aqui, dentro do clube, as pessoas sempre me chamam de "Gabi". Não tem nada de mais - falou Gabi, emendando sobre o amigo e experiente lateral:
- É muito engraçado porque ele faz essas coisas no treino, mete gol, resenha e aí a gente está sempre brincando. Quando ele faz um gol é motivo de festa, porque ele não é muito de fazer gol, então quando faz a gente tenta comemorar de uma maneira diferente. Na hora ele estava perto de mim, eu sabia que ele ia correr, dei uma rasteira nele, e o pessoal chegou para brincar.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Com Gabriel Barbosa (ou Gabigol, ou Gabi, ou "como quiser") e Filipe Luís, o Flamengo volta a campo neste domingo, no Maracanã, para receber o Bahia, em duelo a iniciar às 18h15. O jogo será válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

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