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futebol

Gabigol estreia como rapper e lança música com Papatinho e Choji

Sob a alcunha de Lil Gabi, atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira participa de faixa "Sei Lá", lançada nesta segunda-feira...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 13:45
Atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, Gabigol, agora, também pode ser chamado de rapper. Sob a alcunha de Lil Gabi, o artilheiro faz uma participação na faixa "Sei Lá", junto com Choji e de produção do Papatinho, que foi lançada nesta segunda-feira, quando o atleta completa 25 anos. Gabi também aproveitou o 30 de agosto para inaugurar a sua loja oficial. a Gabigol Store.
"Se eu tô em campo / É certa tua derrota", rima Gabriel Barbosa na faixa.
Confira o clipe e a letra de "Sei Lá", de Lil Gabi, Choji e Papatinho abaixo.Avassalador já no primeiro ano, em 2019, quando foi artilheiro do Brasileiro, da Libertadores e herói do título continental, Gabriel Barbosa nunca participou de tantos gols como tem sido a essa altura da temporada. São 27 gols em 27 partidas, além de cinco assistências, o que totaliza 32 contribuições diretas em bolas na rede - 1.18 por partida e 29% dos 110 gols do Rubro-Negro até aqui.

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