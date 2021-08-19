Gabigol entra no top 5 dos artilheiros brasileiros na Libertadores

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Gabigol não para de fazer história com a camisa do Flamengo. Maior artilheiro do clube na Libertadores, o atacante estufou as redes mais duas vezes nesta quarta-feira, contra o Olimpia, do Paraguai, e se tornou também o 4º brasileiro com mais tentos em todos os tempos na competição sul-americana.

Ao abrir e fechar o placar na goleada por 5 a 1 sobre os paraguaios, Gabriel Barbosa atingiu a marca de 22 gols, superando Jairzinho, ídolo do Botafogo, e igualando Célio Taveira, que defendeu Vasco e Corinthians entre os anos 1960 e 1970, mas que brilhou na competição vestindo a camisa do Nacional, do Uruguai.

O curioso é que quando chegou à Gávea, em 2019, Gabigol tinha no currículo apenas um gol em seis jogos pelo Santos na Libertadores. Pelo Flamengo, são 21 tentos em 27 atuações.

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