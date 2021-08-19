Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabigol entra no top 5 dos artilheiros brasileiros na Libertadores

Atacante do Flamengo marcou novamente na vitória sobre o Olimpia, que classificou o time carioca para as semifinais da competição continental...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 21:08
Crédito: AFP
Gabigol não para de fazer história com a camisa do Flamengo. Maior artilheiro do clube na Libertadores, o atacante estufou as redes mais duas vezes nesta quarta-feira, contra o Olimpia, do Paraguai, e se tornou também o 4º brasileiro com mais tentos em todos os tempos na competição sul-americana.
Ao abrir e fechar o placar na goleada por 5 a 1 sobre os paraguaios, Gabriel Barbosa atingiu a marca de 22 gols, superando Jairzinho, ídolo do Botafogo, e igualando Célio Taveira, que defendeu Vasco e Corinthians entre os anos 1960 e 1970, mas que brilhou na competição vestindo a camisa do Nacional, do Uruguai.
O curioso é que quando chegou à Gávea, em 2019, Gabigol tinha no currículo apenas um gol em seis jogos pelo Santos na Libertadores. Pelo Flamengo, são 21 tentos em 27 atuações.
ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha - 25 gols em 30 jogos3º - Fred - 24 gols em 41 jogos4º - Gabigol - 21 gols em 33 jogosCélio Taveira - 22 gols em 43 jogos6º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos7º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos9º - Sérgio João - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados