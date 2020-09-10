Gabigol entra na lista dos dez maiores artilheiros do Fla-Flu neste século

Flamengo e Fluminense fizeram o clássico estadual desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Com gols de Filipe Luís e Gabriel Barbosa, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 - Digão descontou - e alcançou o seu quarto triunfo consecutivo na competição. Esse foi o 6º duelo entre os rivais apenas em 2020 e a quarta vitória do time da Gávea - o Flu ganhou uma vez.
Autor do segundo gol, que acabou garantindo os três pontos para o Fla, Gabigol agora já é um dos dez maiores artilheiros do Fla-Flu neste século. Foi o sexto tento do atacante em nove duelos contra a equipe das Laranjeiras, empatando no ranking com seu companheiro Bruno Henrique e outros nomes conhecidos. Confira o top 15:
ARTILHEIROS DO FLA-FLU NESTE SÉCULO
1º – Tuta – Fluminense – 7 gols2º – Thiago Neves – Flamengo/Fluminense – 6 gols (2 pelo Fla e 4 pelo Flu)Renato Abreu – Flamengo – 6 golsFred – Fluminense – 6 gols5º – Adriano – Flamengo – 5 gols6º- Gabigol - 4 golsBruno Henrique - 4 golsPaolo Guerrero – Flamengo – 4 golsWillian Arão – Flamengo – 4 golsRafael Sóbis – Fluminense – 4 golsZé Carlos – Flamengo – 4 golsKleberson – Flamengo – 4 golsRoger Guerreiro – Flamengo – 4 golsHenrique Dourado – Fluminense – 4 gols (3 pelo Flu e um pelo Fla)Éverton – Flamengo – 4 gols