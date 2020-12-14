Gabigol entra na lista dos 15 maiores artilheiros da era dos pontos corridos

Crédito: Gabigo fez questão de comemorar com Diego Alves (Nayra Halm/Agência Lancepress!

Artilheiro das duas últimas edições de Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa segue mantendo a sua ótima média de gols. Neste domingo, contra o Santos, clube que o revelou, o atacante do Flamengo marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 e chegou a 20 bolas na rede em 30 jogos nessa temporada. Apenas Germán Cano, no Vasco, e Thiago Galhardo, do Internacional, com 21 cada, anotaram mais tentos em 2020 entre os jogadores da Série A.

Mesmo ainda distante de brigar pela artilharia do Brasileiro deste ano, Gabigol alcançou uma marca importante na competição. Com os dois gols feitos, o camisa 9 rubro-negro entrou na lista dos 15 maiores goleadores desde que o campeonato passou a ser disputado no modelo de pontos corridos, em 2003. Barbosa chegou a 74 gols no histórico da disputa, empatando com dois outros atacantes com passagem pelo clube carioca: Obina e Deivid.

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