Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabigol entra na lista dos 15 maiores artilheiros da era dos pontos corridos

Atacante do Flamengo marcou duas vezes na goleada sobre o Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 07:25

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 07:25

Crédito: Gabigo fez questão de comemorar com Diego Alves (Nayra Halm/Agência Lancepress!
Artilheiro das duas últimas edições de Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa segue mantendo a sua ótima média de gols. Neste domingo, contra o Santos, clube que o revelou, o atacante do Flamengo marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 e chegou a 20 bolas na rede em 30 jogos nessa temporada. Apenas Germán Cano, no Vasco, e Thiago Galhardo, do Internacional, com 21 cada, anotaram mais tentos em 2020 entre os jogadores da Série A.
Mesmo ainda distante de brigar pela artilharia do Brasileiro deste ano, Gabigol alcançou uma marca importante na competição. Com os dois gols feitos, o camisa 9 rubro-negro entrou na lista dos 15 maiores goleadores desde que o campeonato passou a ser disputado no modelo de pontos corridos, em 2003. Barbosa chegou a 74 gols no histórico da disputa, empatando com dois outros atacantes com passagem pelo clube carioca: Obina e Deivid.
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS
1º - Fred - 149 gols2º - Diego Souza - 114 gols3º - Paulo Baier - 106 gols4º - Alecsandro - 102 gols​5º - Wellington Paulista - 100 gols6º - Borges - 99 gols7º - Rafael Moura - 91 gols8º - Luís Fabiano - 85 gols9º - Roger - 83 gols10º - Washington - 82 gols11º - Souza - 77 gols12º - André Lima - 75 gols13º - Gabigol - 74 golsObina - 74 golsDeivid - 74 gols

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados