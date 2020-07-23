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Gabigol e Pedro comentam sobre vaga no ataque do Flamengo: 'Disputa é quem vai marcar a gente'

Juntos, tanto o centroavante titular (Gabriel Barbosa) quanto o 'reserva de luxo' (Pedro), somam 17 gols na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 20:34

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:34

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Quando Pedro foi anunciado pelo Flamengo, no início desta temporada, muito se comentou a respeito da concorrência com Gabigol. Seria uma sombra para o herói da Libertadores do ano passado, que, após longa novela, foi contratado pelo clube junto à Inter de Milão? Há "disputa interna" ou rivalidade?
Em entrevista ao site da Conmebol, os dois centroavantes do Flamengo comentaram sobre a concorrência (ou não) entre ambos, em tom bem-humorado. Gabigol e Pedro realçaram a qualidade do elenco rubro-negro
- A imprensa falou que ele era minha sombra. Como eu sempre falo: não tem disputa interna. Obviamente que todos querem jogar, mas não tem disputa alguma. Disputa é quem vai marcar a gente - falou Gabriel Barbosa, que ouviu de Pedro:
- É uma brincadeira… Gabriel falou isso na coletiva… Não tem isso! O adversário que tem que se preocupar. Quanto mais jogadores de qualidade tiver, é melhor para o Flamengo e o clube que ganha com isso. O grupo é de muita qualidade e isso é muito bom, o Flamengo vai precisar de todos nos campeonatos. Tenho certeza que vamos continuar dando alegria para a torcida.
Os números da dupla nos fazem afirmar, na onda dos memes das redes sociais, que "os rivais que lutem". Titular da equipe, Gabigol soma 14 jogos, 11 gols e nove assistências nesta temporada. Já Pedro, com o mesmo número de jogos, mas com oito iniciando entre os reservas, já marcou seis gols, além de acumular duas assistências. Ou seja, é o chamado "reserva de luxo" do Fla.

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