Gabigol e Pedro comentam sobre vaga no ataque do Flamengo: 'Disputa é quem vai marcar a gente'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Quando Pedro foi anunciado pelo Flamengo, no início desta temporada, muito se comentou a respeito da concorrência com Gabigol. Seria uma sombra para o herói da Libertadores do ano passado, que, após longa novela, foi contratado pelo clube junto à Inter de Milão? Há "disputa interna" ou rivalidade?

Em entrevista ao site da Conmebol, os dois centroavantes do Flamengo comentaram sobre a concorrência (ou não) entre ambos, em tom bem-humorado. Gabigol e Pedro realçaram a qualidade do elenco rubro-negro

- A imprensa falou que ele era minha sombra. Como eu sempre falo: não tem disputa interna. Obviamente que todos querem jogar, mas não tem disputa alguma. Disputa é quem vai marcar a gente - falou Gabriel Barbosa, que ouviu de Pedro:

- É uma brincadeira… Gabriel falou isso na coletiva… Não tem isso! O adversário que tem que se preocupar. Quanto mais jogadores de qualidade tiver, é melhor para o Flamengo e o clube que ganha com isso. O grupo é de muita qualidade e isso é muito bom, o Flamengo vai precisar de todos nos campeonatos. Tenho certeza que vamos continuar dando alegria para a torcida.